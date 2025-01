Meta concordou em pagar Trump US $ 25 milhões como parte de uma ação judicial para bloquear suas contas após um ataque ao Capitólio

A Meta concordou em pagar o presidente dos EUA, Donald Trump, US $ 25 milhões como parte de um processo de 2021, que ele pediu para bloquear suas contas do Facebook e Instagram, Ele escreve New York Times.

Segundo o NYT, cerca de US $ 22 milhões entrarão no financiamento da Biblioteca do Presidente de Trump, e os três milhões restantes devem compensar as custas judiciais de Trump e outros que ingressaram no processo. Ao mesmo tempo, o alvo não reconhece as violações do alvo.

O NYT observa que o consentimento alvo de pagamento “tornou -se uma concessão significativa de uma grande empresa tecnológica e uma vitória para Trump, que anteriormente criticou a plataforma de rede social para censura”.

As contas de Trump no Facebook e Instagram foram bloqueadas em 7 de janeiro de 2021. – O dia seguinte ao ataque do Capitólio. O fundador de Mark, Mark Zuckerberg, disse que as plataformas foram usadas “para salvar violentamente no andar de cima contra um governo democraticamente selecionado”. No verão do mesmo ano, Trump processou.

Trump desbloqueou apenas em fevereiro de 2023. Anteriormente, o presidente -alvo, sobre questões globais, Nick Klegg explicou que o bloqueio seria cancelado em conexão com os planos de Trump de participar das eleições presidenciais de 2024.

Após a vitória de Trump na eleição, Tsuckerberg se reuniu com o presidente eleito no jantar em sua residência em Mar-A-Lela, na Flórida, embora durante a campanha eleitoral, o chefe de Meta se recusasse a apoiar um dos candidatos. Em dezembro, a Meta doou US $ 1 milhão ao fundo inaugural de Trump.

No quarto trimestre de 2024. As receitas -alvo aumentaram 21%e o lucro aumentou 49%. Durante uma conversa telefônica com os investidores sobre os resultados financeiros de três meses, o meta fundador de Marko Zuckerberg, de acordo com a NYT, elogiou o governo de Trump para apoiar as empresas tecnológicas dos EUA e “proteger nossos valores”. Ele acrescentou: “Este será um ano importante para reconsiderar nossas relações com os governos”.

Zuckerberg disse que o Facebook censurava o Facebook a pedido da Casa Branca relacionada ao Covid E retirou a investigação sobre Hunter Biden na emissão, temendo “desinformação russa”