Em 15 de janeiro, o tempo estará nublado na região de Smolensk. Sem pressa.

Vento noroeste 2 m/s.

Pressão atmosférica 748 mmHg.

A temperatura do ar na região à noite é de 0°C, durante o dia +1°C.

Em Smolensk à noite 0°C, durante o dia +2°C.

Umidade do ar 93%.

Lua minguante.

O horário de verão durará 7 horas e 49 minutos. Nascer do sol às 9h06, pôr do sol às 16h55.

O índice UV 0 é baixo. O campo magnético está calmo.

15 de janeiro – Dia de Sylvester ou Feriado do Frango. Os cristãos ortodoxos honram a memória de São Silvestre.

As pessoas usavam lâmpadas para prever o futuro de Sylvester. Limpamos 12 peças (tentando não chorar), colocamos uma pitada de sal em cada uma e deixamos no fogo até de manhã. Qualquer lâmpada que esteja molhada é o mês que será chuvoso. Havia também placas mais simples mostrando o tempo. À noite olhavam para o mês: se os dois chifres são afiados e brilhantes – na direção do vento; se ambos os chifres estiverem rígidos – para congelar; os chifres inclinados prenunciavam mau tempo. Os pegas também prometiam uma nevasca se voassem perto de uma casa.