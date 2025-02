Meu cardigã em tamanho me ganha mais elogios – encontrei 12 outros que são tão bons

Nos últimos anos, a moda decididamente se tornou sutil. Onde uma vez que o enfeite nas camadas e os logotipos finais reinaram supremo, houve uma mudança porque o sotaque não é mais indicado, o que fez seu quarto, mas no próprio design. Pense no margaux do saco de filas, esvaziado de qualquer indicação de sua origem, mas identificável por aqueles que são estranhos por sua silhueta e sua qualidade. Agora corte, silhueta e sinta -se mais importante e pode fazer com que qualquer sala seja o seu preço, uma compra alta.

Como minimalista, estou sempre procurando essas cabeças discretas com elegância, e a forma é minha meta atual quando considero uma sala. Pense na facilidade do blazer de grandes dimensões, na atração contemporânea do jeans da perna do cano ou no artigo que estou mais intrigado no momento, o cardigã com tamanho.

O cardigã da cintura, definido pela silhueta ajustado na cintura e muitas vezes correndo para uma bainha solta, já passou anos provando o quão elegante é. Pense no Cardigan Khaite Scarlet, um investimento amado que as pessoas viu em celebridades e pessoas elegantes. Tomar um guarda-roupa imperdível e redefinindo-o com um ajuste de silhueta não deve ter impacto, mas é. E quando aplicado ao humilde cardigã, esta peça vai de uma camada de luz fácil para a cena central em um instante.

Pessoalmente, posso garantir a atração discreta de um cardigã na cintura, como se estivesse por levar meu cardigã de filho de pessoa recentemente, fui inundado perguntas sobre onde ele veio. Raramente um simples tricô induz tantos elogios para mim. Ao mesmo tempo, meus arquivos gravados são preenchidos com pessoas elegantes em vários estilos de cardigã no Size, e meus colegas editores também adicionaram esse tricô atualizado às suas próprias coleções.

(Crédito da imagem: @florriexander)

Além disso, o sentimento inato e alto significa que há uma variedade de opções de cardigã em tamanho para todos os orçamentos. Se você deseja investir em uma sala de alta qualidade, a Khaite é uma marca que geralmente usa esse jogo de silhueta em suas concepções refinadas. Para quem procura opções mais acessíveis, marcas como H&M e ASOS trazem uma abordagem refinada para nuances doces neutra. Melhor ainda, reuni todos eles em uma modificação concisa, o que torna a busca pelo seu tricô mais alto e ainda mais fácil.

Continue rolando para explorar os melhores cardigãs da cintura.

Compre os melhores cardigans na cintura:

Khaite Cardigã Scarlet Cashmere O emblemático Scarlet Cardigan de Khaite é sempre vendido rapidamente.

Criança nobodys Cardigan preto longo longo O cardigã exato que eu uso acima.

Da sombra à forma, há muito o que amar neste cardigã.

Reforma Cardigan Karina Regenerative Wool Scoop O decote é um toque tão agradável.

Alinhar Daphne tricô na cintura Aligne sabe tudo sobre o jogo com a proporção. Finalmente, essa malha está de volta em estoque!

Design ASOS ASOS Design TRICOTED STRUTURED CREW CUDIGAN em creme Combine -se com jeans relaxados, costura elegante ou saias para flutuar na primavera.

Jenni Kayne Cooper Wool-Cashmere Cardigan As listras são eternamente chiques.

Cos Cardigan tricotou na cintura Outro cardigã que eu tentei e realmente avalia.

Pessoas livres Cardi de suéter Hannah grátis Isso surge em quatro deliciosos tons.

Kitri Cardigã de tricô Red Red Vá para a gordura com a oferta vermelha de Kitri.

Topshop Cartão de chocolate ajustado de tricô compacto Confortável e chique, tudo em um.