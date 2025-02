"Meu corpo não aguenta mais isso". Halep se retira e faz uma revelação calmante Olhar

É mencionado Simona Halep E o campeão se anunciou no passado para a vitória do Roland Garros 2018 e Wimbledon 2019. O jogador romeno surpreendeu tudo durante o torneio da Open House of Transylvania após a forte derrota coletada por Lucia Bronzetti com um duplo 6-1. O tenista realmente tem A retirada de competições anunciadasAnuncie -o após a derrota: “Tomei essa decisão com uma alma pacífica e sempre fui realista comigo mesmo – suas palavras – meu corpo não pode mais. Foi por isso que vim para Cluj hoje para jogar por você e cumprimentá -lo no tênis tribunal. Esta é a última vez Que jogo aqui ”.

Impossível parar de lágrimas por Halep, que então olhou para sua excelente carreira: “Eu não quero chorar “Ele disse de novo – é algo ótimo, eu era o número 1 no mundo, ganhei os torneios do Grand Slam, era tudo o que eu queria. A vida continua, há vida após o tênis e espero que você o mais rápido possível para ver novamente . Vou continuar jogando tênisMas para ser competitivo, custa muito mais e No momento não é possível“.

Um conceito também repetiu durante a conferência do romeno que deixou claro para sair com a consciência absolutamente limpa, apesar da história sobre a suspensão de doping: “Estou em paz comigo mesmo E eu tenho uma bela consciência, não fiz nada de errado com o tênis – ele disse novamente – Eu não me arrependoTalvez seja assim que deve ir. Como eu estava longe de ser do campo durante esse período, entendo o quão difícil foi nos últimos 15 anos. Todos os dias no trabalho, não importa como você se sente, você precisa se esforçar ao máximo e talvez a vida tenha um significado diferente. E eu quero aproveitar o que vivo agora. Eu fiz muito no tênis e acho que o tempo chegou Olhe em uma direção diferente“.

No total, 24 torneios foram geralmente vencidos por Halep, com a cereja no bolo do Roland Garros 2018 e da Wimbledon 2019 milhões de dólares. Ele manteve o primeiro lugar do ranking por um total de 64 semanas e também teve que tratar a fraca história de positividade para o controle anti -desdobramento que lhes custou uma suspensão de 4 anos e depois reduziu para 9 meses. Após cerca de um ano e meio, ele foi absorvido no circuito após a suposição de poeira proibida na forma acidental foi encontrada como resultado de um suplemento infectado.