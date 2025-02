Meu guarda-roupa entre a temporada entre a temporada se torna um pouco chato-5 leggings e roupas de inicialização que espero

Como milênio, tenho uma longa história com leggings. No início dos anos 2000, eles eram um alimento básico descontraído, geralmente associado a balés, com túnicas de grandes dimensões ou – eu digo.

Embora eles desaparecessem em segundo plano por alguns anos, as leggings estão de volta em vigor e, desta vez, os iniciados de moda os estilizam muito mais altos. A chave para o estilo chique? O par perfeito de botas.

Eu o vi em todos os lugares – em casa em Londres, bem como em Paris durante uma viagem recente. Pelo que testemunhei em Londres, os editores e influenciadores de moda se tornam muito racionalizados e clássicos, com casacos feitos de alfaiate e botas de couro na altura de Genoue associadas a leggings elegantes. Enquanto isso, em Paris, os parecem parecer um pouco mais indiferentes – as leggings em Sirrup estão vestindo com botas Chelsea e até jaquetas de bombardeiros, que parecem fáceis e discretas (o objetivo da estética francesa – Frank). Seja usado para uma corrida de café ou uma noite, fica claro que essa combinação é uma fórmula essencial para as pessoas da moda no momento.

Nesta temporada, os designers adotaram a dupla de leggings e boot de uma maneira fresca e moderna. As faixas da primavera / verão de 2025 viu Bottega veneta apresentando leggings de couro aninhadas em botas de joelho, reforçando a idéia de que a base confortável pode ser tão educada quanto as calças personalizadas. Enquanto isso, Max Mara se inclinou no poder de um casaco de grandes dimensões associado a botas elegantes e perneiras altas, provando que esse alimento básico anteriormente casual agora pode operar em várias estéticas.

Eu sempre gravito em direção à atração sem esforço das leggings, especialmente quando é estilizada com botas em Haut-le-general e um piloto de grandes dimensões-um visual que volto ano após ano. Mas, recentemente, fui atraído por estilos de botas alternativas, incluindo dedos afiados e botas de salto que dão a leggings uma sensação mais sofisticada. Enquanto Uggs e Bottines têm sido parceiros clássicos para leggings – especialmente nos primeiros 00 anos – é a ascensão de estilos estruturados – como botas pontiagudas e o joelho de couro alto. cômodas elegantes.

A beleza das leggings está em sua versatilidade (e conforto, é claro). Esteja você mirando um visual polido de escritório ou uma roupa de fim de semana descontraída, leggings e boas botas são uma opção tão fácil e chique. Hailey Bieber e Rosie Huntington -Whiteley são fãs firmes do combo, muitas vezes vistos em leggings – uma gola alta ajustada com botas de salto de gatinho preto e elegante é um incontour e destacar a eficácia das leggings criam uma silhueta racionalizada.

Se você quiser mais inspeção, leia o resto para cinco roupas de partida e leggings que manterão suas roupas entre a temporada entre a temporada.

Compre leggings e Boot Roupfits Chic:

1. Botas com altura do joelho + trincheira + leggings

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Notas de estilo: Um casal atemporal que nunca falha. As botas Tune do joelho adicionam sofisticação a leggings simples, enquanto uma trincheira convencional mantém a roupa polida. Esse visual é perfeito para o tempo de transição e pode ser facilmente vestido ou baixo.

Compre o visual:

MANGA Casaco de trincheira com reverso Uma trincheira estruturada e leve que sobrepõe sem esforço nas leggings.

H&M Perneiras altas Essas leggings altas oferecem conforto e ajuste lisonjeiro.

Derramar Casca de baget de couro com cinto A estética do design do Toteme Minimalist brilha nesta bolsa.

Missoma x Lucy Williams Brincho da orelha média Esses brincos de metal misto são tão chiques.

2. Botas de acionamento + cachecol + casaco de leggings

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Notas de estilo: Canal de elegância equestre combinando botas de acionamento estruturadas com um casaco de cachecol personalizado e perneiras altas. Esse visual é permanecer ancorado em conforto.

Compre o visual:

Derramar Casaco de lenço bordado em camelo Este casaco refinado com um lenço integrado está na lista de desejos de todos.

A linha Woolworth mergulhe no mergulho Muito para leggings, sim, mas estes são feitos de estirando Ponte para um ajuste próximo e confortável. Eles também atingiram o meio do gêmeo no lugar perfeito, oferecendo uma silhueta elegante.

Botas de equitação clássicas feitas de couro premium.

Miu Óculos de sol redondos Os óculos de sol redondos instantaneamente fazem uma roupa muito mais chique.

Chloe Marcie mini bolsa de ombro texturizada Tons curtidos variados realmente consolidam esse visual.

3. Chelsea Boots + Bombardier Jacket + Leggings Strier

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Notas de estilo: Nesta temporada, as perneiras da pinça têm um momento e a melhor maneira de estilizá -las com grandes botas do Chelsea e uma jaqueta estruturada. A justaposição esportiva e a elegante fazem com que essa roupa seja prática e vanguarda.

Compre o visual:

Sacaï Jaqueta de bombardeiro Um bombardeiro ligeiramente grande para uma borda moderna.

Ler Rio Stretch-Ponte Strier Strier Leggings O elástico do estribo não fornece trações ou agrupamento de tecidos na parte superior das botas.

E outras histórias Botas de Chelse de couro Loued As solas grossas adicionam um fator legal sem esforço.

E outras histórias Bolsa de couro com painéis Nós nos atendemos à atmosfera descontraída, sem mãos e para cima, para datar com esse visual.

Celine Triunfo sobrecendente com acetato quadrado quadrado

4. Mini Botas Ugg + Blazer + Leggings

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Notas de estilo: O retorno de Mini Uggs fez esse parecer o favorito entre os influenciadores da moda. Associado a um blazer cinza estruturado e leggings convencionais, é a mistura final de conforto e estrutura. O contraste entre os doces uggs e o blazer afiado cria uma roupa que parece intencional, mas relaxada.

Compre o visual:

H&M Blazer de grandes dimensões exclusivo Um blazer versátil que você receberá muito.

Zara T-shirt regular 24 horas por dia, 7 dias por semana

Mul

Lulhemon Perneiras nulas de alta altura na costa Um escultor e uma opção de cintura alta que se move com você.

Ugg Bota clássica do Women Classic II Este retorno favorito viral.

O pátio realmente aumenta a estética de licença.

5. Botas de tornozelo + camisa branca de grandes dimensões + leggings

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Notas de estilo: Se você está procurando uma aparência mínima e polida, essa é a roupa a ser reproduzida. Uma camisa branca de grandes dimensões associada a botas e leggings clássicas é tão codificada Rosie Huntington-Whiteley. Seja um dia no escritório ou um jantar, é um olhar seguro.

Compre o visual:

Ró Camisa popline desconstruída em óptica branca Róhe é como uma mistura de Toteme e Row, e essa camisa desconstruída branca crocante prova isso.

Coleção de M&S Perneiras térmicas da mistura de algodão

Khaite Botas de tornozelo de couro Arizona Uma bota um pouco inspirada no oeste de Khaite com um salto pontudo e um pequeno salto inclinado.

Jacquemus A bolsa de ombro de couro embelezada Brown acrescenta riqueza e verniz.