Meu objetivo nesta primavera é parecer gracioso e educado, então eu invero neste momento "Data" Tendência

Nenhuma dobra de tecido incorpora completamente a sofisticação e a estética clássica que uma dobra fez. E enquanto há alguns anos, eu teria considerado essa tendência “datada” e feita (que se lembra das saias plissadas em Zara Satin do início 00?), É verdade que as saias plissadas retornaram com uma força, que se funde com a confiança com a confiança com Confiança com confiança com as maiores tendências na primavera e no verão em 2025. E, de fato, acho que elas estão lá para ficar.

Se você hesitar, é perfeitamente compreensível. Eu também estava. Mas prometo que você pode finalmente esquecer as dobras sem imaginação de uniformes escolares ou instantâneos que você viu um pouco mais interpretações da década de 1920. longo no inverno (basta adicionar calças justas). A saia plissada moderna é elegante, graciosa e simplesmente muito elegante.

Quando se trata de escolher sua saia plissada para o próximo ano, você pode optar por uma saia midi elegante e racionalizada, que faz um acordo ideal com suéteres, gilettes e realmente todos os topos entre os dois. Ou você pode beijar uma torção na aparência da universidade – uma que é muito mais moderna – com a ajuda de uma mini -skirt plissada.

As próprias dobras também vêm em muitas variedades diferentes. Se você realmente não deseja as linhas claras e dramáticas de uma saia dobrada convencional, há dobras mais suaves que oferecem uma textura sem a mesma gravidade. Existem blocos de estilo maiores para contrastar com os estilos mais concedidos. Para dizer a verdade, há um padrão de saia plissada e uma silhueta para todos.

Além de sua aparência estilística, há outras coisas que a tornam uma adição fantástica. As saias plissadas são versáteis – se você olhar além do primeiro que aparecer em sua pesquisa, descobrirá que há uma saia que corresponde a quase toda a estética, que você é atraído por estilos mínimos, preparados ou aparência mais fluida. Como uma pessoa que tem quase exclusivamente calças, acho que as saias plissadas oferecem o mesmo tipo de estrutura que quero que muitas outras saias faltem.

Meu conselho para encontrar a melhor saia plissada? Comece determinando o estilo de dobra específico que você gosta, seja grande e máximo, pequeno e condensado ou algo entre os dois. Em seguida, considere os comprimentos que você costuma usar. Um mini plissado pode não ser a melhor opção se você geralmente atingir um máximo. Considere também as alturas e sapatos já em seu guarda -roupa. Isso ajudará você a escolher uma textura, cor e corte que não se destacarão na direção errada das roupas às quais você costuma receber.

Para garantir que você comece com esse visual, reuni as 15 melhores saias plissadas para que você possa comprar nesta temporada e tentar integrar à sua maneira.

As melhores saias plissadas:

Conheça a silhueta que redefine completamente as saias plissadas para mim. É legal e chateado sem perder a atemporalidade de seus antecessores.

Zara Saia plissada simples de malha Uma silhueta plissada clássica em uma das tendências de cores mais populares. Embora esse ritmo, eu diria que Brown permanece para sempre.

Zimmermann Saia midi com nervuras com nervuras metálicas Uma sombra magnífica para a primavera e o verão.

Cos Saia midi assimétrica queimada A fenda e o corte assimétrico o tornam a parte perfeita da declaração contemporânea.

E outras histórias Mini arremessado sugando Se você está procurando um mini clássico plissado, é tudo.

Zara Saia midi midi midi A cor bege e a dobra fazem desta saia o designer.

Coleção de M&S Look de couro plissado da saia envolvente A ousada adição que seu armário estava esperando. O couro falso torna as dobras extremamente elegantes.

Reforma Salia de cintura baixa da Zinnia Feita de algodão, essa saia acontece em férias em clima quente comigo este ano.

Arket Saia de mistura de lã plissada Uma mistura de lã permite que você use esse estilo de saia em estações mais frias. Eu também tenho uma captura de tela toda essa roupa.

E outras histórias Mini -saia da Chevron conectada Os botões e as grandes dobras oferecem uma estética universitária modernizada.

Derramar Muito plissado em lã e em seda midi Sem surpresa, esta versão toteme continua a executar ações em todos os lugares.

Wada Mini -saia preta e fofa jeans O corte assimétrico, o cinto e o tecido jeans são responsáveis ​​por torná -lo um momento de adicionar à minha lista de desejos.

O detalhe do cinto realmente dá a essa saia um passo para os outros de forma semelhante.

MANGA Saia de linho comprido com dobras Você permanecerá frio e parece ultra chique, graças à composição de linho desta saia e às dobras muito sutis.