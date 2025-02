Meu objetivo nesta temporada é parecer inteligente, elegante e incrivelmente chique – essa tendência simples de roupa me ajudará

A cada estação, os desfiles destacam um punhado de peças e determinarão as tendências que dominarão os próximos meses. Nesta primavera, aninhada entre as cores ousadas, o penteado brilhante e o exuberante bolsas eram figurinos. E eles eram afiados em todos os sentidos. Saint Laurent apresentou uma cápsula inspirada nos anos 80 da costura refinada e os gostos de Dries Van Notten e Stella McCartney seguiram o exemplo (desculpe o jogo nas palavras!) Com metades superiores personalizadas combinadas com calças de seda para um ar não refúgio inesperado.

As notícias na pista na pista desta temporada foram recebidas por muitas, em particular pessoas que precisam ingressar em um código de vestimenta formal (onde o consenso comum é que ele pode ser monótono), mas mesmo para o mais relaxado e o mais elegante. Em 2025, as combinações flertam com elegância e apenas transcendem um blazer e uma combinação de calças, abrangendo tudo, desde a costura de verão suave e das duas peças de seda até os acordos direcionais que parecem mais frios do que nunca.

Um dos heróis do SS25 alugado pelo conjunto de moda é um design estruturado com um pitada (como a venda do guarda -roupa em Nova York Vestido de blazer estufa Por exemplo), onde a rigidez associada ao elemento curvo é igual à combinação de potência final. Outros estilos que ganham popularidade são iterações vintage extremamente relaxadas e até fantasias de saia, que vêem uma saia lápis associada a um blazer correspondente, cortado ou não.

Se, como eu e o resto da multidão da moda, a primavera de 2025 é a temporada em que você investe em um super dois quartos, não procure além da minha modificação das melhores combinações disponíveis agora que funcionam para todos e todas as ocasiões nesta temporada, casamentos e Trabalhe nos planos de fim de semana.

Compre as melhores combinações para mulheres:

As melhores combinações de lã:

Arket Blazer de lã de grandes dimensões O Arket Blazers é muito bem avaliado entre os editores de moda.

Arket Calças personalizadas de alto teor O todo completo parece intrinsecamente dos anos 80, que se assemelha a uma referência direta ao gateway SS25.

Autógrafo Blazer cortado com lã de lã Eu amo esta silhueta curta.

Autógrafo Calças cônicas com listras finas de lã Isso também parece ótimo com uma malha de caxemira.

Blazé Milan Resolutamente resolvido todos os dias com aboção dupla em estufa-verde-tanque-woolen-woolen

Blazé Milan Banker Resolute Pants com linhas retas de lã plissada Eu também os associei a sandálias e uma camisa branca crocante.

Um dia de caminhada Blazer de lã na avenida Dê uma olhada nessa forma lânguida com um ajuste estendido. Funcionará particularmente bem para mulheres maiores.

Um dia de caminhada Calças de lã sagal Compreendendo 100% de lã e uma silhueta clássica alta e alta.

Serena Bute Calças internas Não procure mais, a costura especializada de Serena, para documentos de investimento que durarão a vida inteira.

Serena Bute Calças de lã plissadas Essas calças trabalharão duro para você o ano todo.

As melhores combinações de calças:

Olha o quanto esse blazer está com jeans!

Mas também são pares perfeitos com as calças Coursere.

Kitri Blazer personalizado Vivienne Mocha Se você preferir abaixo as silhuetas, opte por estilos como acima.

Kitri HELENA MOCHA LOBS RESPENDIR A maneira mais fácil de se aventurar em Styles Down Drops é com um blazer no topo.

A loja Frankie Blazer de grandes dimensões Tencel Lyocell

A loja Frankie Calças da perna direita da mistura de tencel gelso mistura Uma grande parte do que a equipe do Who Wear tentou e pode garantir seu ajuste e sua qualidade.

Derramar Envelope de cetim preto blazer

TOTEME – VOCÊ Calça hetero preta plissada Esse estilo prova como dois quartos podem funcionar em seu guarda -roupa o ano todo.

Criança nobodys Blazer relaxou com dois seios O marrom chocolate é uma tendência de cores que permanece.

Criança nobodys Calças plissadas duplas Adicione o colete correspondente para uma aparência ainda menor.

As melhores combinações de saia:

Detectado Colete de Jacquard de Marianne Cotton-Twill A verificação tonal e os botões ocultos emprestam a esse estilo um toque premium.

Detectado INES Checko-Cotton-Jacquard Midi Cotton-Jacquard Detrree Reinvents Combinações para os amantes de vestido e saias.

Reforma ASPEN LONEN TOP Há um prazer ter com cores saturadas.

Reforma Saia de linho da varanda Este mini de estilo dos anos 90 pode ser usado dentro e fora de um ambiente de trabalho.

MANGA Colete de combinação pinsre Um terno de saia parece tão elegante quando você troca o blazer por um colete como o acima.

MANGA Saia de fantasia com listras finas Nos dias em que você não quer o todo, use isso com uma camisa de popelina e mulas do calcanhar.

Wardrobe.nyc Príncipe de Gales

Wardrobe.nyc Príncipe do Príncipe de Gales Wardrobe.nyc sempre entrega em relação a peças atemporais, mas elegantes.

Ró Blazer curvado em camurça Para realmente cimentar seu status elegante, opte por um terno de camurça nesta temporada.

roheframes Saia completa de camurça online A saia não é linda?

As melhores combinações de linho:

Baukjen Blazer em Lin Tracy Este é um marcador para a primavera e o verão, para este ano e em seguida.

Baukjen Calças de linho de Henrietta Só sei que seria tão confortável.

H&M Blazer com mistura de lavanderia de grandes dimensões

H&M Mistura de linho grande Você pode associar o blazer a qualquer calça de linho preferida, mas o meu seria esse par de cordões.

Assobiar Black Black Blend Blazer Eu sempre me volto para assobios para obter peças de compatição.

Assobiar Lindsey preto em linho mistura calças Vou copiar toda essa roupa na próxima semana!

Brunello Cucinelli Blazer com mistura de linho Que cor! Também seria uma excelente roupa de convidado de casamento.

Brunello Cucinelli Grandes calças de pernas dobradas

Reforma James Linen Blazer A reforma pode ser conhecida por seus vestidos, mas não durma de costura.

Reforma Little Alex Linen Mid Rise Pant Disponível em pequeno, regular ou grande.

As melhores combinações curtas e capri:

Arket Blazer de algodão Um blazer de mola que compreende algodão e linho o manterá fresco quando o tempo esquentar.

Marque minhas palavras, as combinações das calças Capri estarão em toda parte este ano.

Você também verá uma onda de blazers curtos nesta temporada.

Cos Capri Pants Misture de lã Este traje ainda é melhorado com a adição de Capris.

Blazé Milan Todas as noites com baú de lã dupla e mistura de cashmere O padrão com listras finas é atemporal.

Blazé Milan Ferien dobrado em lã de caxemira e shorts de mistura de caxemira Adicione shorts à sua fantasia para atualizar o seu arsenal de roupas de trabalho.

Reiss Shorts personalizados na dobra no creme É uma escolha divertida para uma futura noiva.