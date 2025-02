"Meu pai era magistrado, então ele renunciou": Bernardini de Pace, interrupções sem precedentes contra Togas | Vídeo

“O poder do judiciário se tornou enorme, eu costumava dizer isso”: o advogado Annamaria Bernardinna de Pace Ele disse isso no estudo de 4 do fim de semana da noiteA palestra é transmitida no RETE 4, discutida sobre a colisão entre juízes e poder executivo, que atingiu níveis muito altos no último período. Então ele tomou um fato pessoal como exemplo: “Meu pai era magistrado – ele disse – eu morava no culto ao judiciário, mas como nasceu as correntes, como nasceu a Associação Nacional de Magistrados, meu pai, meu pai Ele renunciou. E então ele fez o advogado depois de dois anos. Porque ele disse: Assim que existem correntes políticas, os magistrados não são mais credíveis, há um preconceito “.

Em segundo plano, a reforma da justiça, tão querida pelo governo liderada por Giorgia Meloni, que fornece uma mudança notável na ordem do judiciário, começando com o So So -chamado Separação de carreirasOu seja, a introdução de carreiras com diferentes competições de admissão e várias regras internas para investigar magistrados, ou os ministérios liderando as investigações, e o júri, ou os juízes que passam as sentenças. Outras mudanças importantes que o Conselho Superior do Judiciário (CSM), o órgão de luta própria da categoria: a reforma também dividiu as funções aqui, um órgão para cada uma das duas carreiras e introduz um tribunal de alto disciplinar, chamou para julgar os escritórios de ambos os magistrados que definem a família Membro que o membro da família define sanções.