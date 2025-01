Meu pai me pediu para maximizar meus 401K, mas comprei esses itens COS, H&M e Mango (desculpe)

(Crédito da imagem: Manga)

Não posso ser a única pessoa cujo pai insiste que eles atinjam o máximo de 401 mil cada vez que você fala com eles. Eu juro, é a primeira coisa que ele menciona durante nossas conversas semanais. Normalmente fico feliz em atender, mas depois de passar a manhã folheando as novidades, não estou convencido de que este seja o melhor uso de minhas finanças – pelo menos não este mês. Em vez disso, prefiro investir no meu guarda-roupa, principalmente com as 30 descobertas que acabei de descobrir na COS, Mango e H&M. Claro, em uma década poderei estar um pouco menos preparado para a aposentadoria, mas pelo menos terei um guarda-roupa rico, e no momento essa é a prioridade número um.

Confira 10 peças de cada um dos varejistas citados que parecem bem mais caras do que são. Nenhum custa mais do que US$ 250, e os únicos que atingem esse limite são a caxemira, também conhecido como o material que mais vale a pena gastar. Antes que ousem vender, role para baixo para começar a escolher seus favoritos. Acredite em mim, valerá a pena desistir da alocação de US$ 401 mil deste mês, mesmo que isso signifique obter que pai desapontado olha para o FaceTime.

H&M

H&M Jaqueta de sarja com cinto Esta jaqueta com cinto pode custar US$ 60, mas todos estimarão seu valor em mais de US$ 600.

Calça marrom chocolate? Diga menos.

Honestamente, estou chocado que eles ainda não tenham esgotado.

H&M Jaqueta de sarja com cinto

H&M Óculos anti-luz azul Ninguém deveria saber que estes não são medicamentos prescritos.

Não, você não faça isso Você tem que gastar centenas de dólares para conseguir uma jaqueta de camurça luxuosa.

H&M Casaco de sarja com gola

H&M Botas de motociclista de cano alto Aquelas botas de motociclista estavam me chamando, embora eu não tenha certeza se meu pai aceitará isso como desculpa.

manga

MANGA Jaqueta com gola mandarim e botões de joias A única palavra que vem à mente é uau.

MANGA Calça jeans reta cintura média Matilda Jeans Mango são usados ​​​​com muita frequência.

MANGA Sapato gatinho com bico redondo Eles são tão femininos e elegantes. Conte-me como um fã.

MANGA Vestido de cetim contrastante A camada transparente dá a este vestido uma sensação muito mais formal e rica do que um macacão padrão.

MANGA Parka oversized com zíper Necessidade é uma palavra forte, mas é a única que cabe quando se trata deste anoraque.

MANGA Vestido de mesa curto em malha E, claro, preciso deste minivestido de cintura baixa para usar sob o anoraque acima.

MANGA Sapatos de couro com bico aberto

MANGA Suéter grosso de malha com acabamento canelado Eu sei, eu sei, tenho muitos suéteres, mas este é diferente de todos esses.

MANGA Casaco de lã de comprimento médio com gola alta Vista-se de acordo com a faixa tributária que você deseja, começando com aquele casaco caríssimo.

MANGA Bolsa de boliche com alça dupla Como se alguém precisasse de uma desculpa para comprar esta bolsa de boliche leste-oeste, ela simplesmente foi colocada à venda.

COS

COS Camisa justa oversized Posso imaginar usar essa camisa pastel com biquíni na Sicília.

COS Sapatos de couro com bico quadrado Minha carteira odeia ver um lindo par de sapatos chegando em estoque.

COS Bolsa para telefone Cavatelli – Couro Esta bolsinha vermelha é fofa demais para não comprar.

COS Jeans de perna reta coluna Posso não precisar de outro jeans reto, mas eu os quero, e isso é o suficiente para mim hoje.

COS Cardigã fino de caxemira pura Uma boa caxemira nunca é um mau investimento.

COS Colar com pingente derretido Mundo, descubra o conjunto de colares para deixar chique qualquer um dos meus looks chatos.

COS Vestido midi de lã fervida Estou apaixonada pelo decote deste vestido de lã.

COS Tênis minimalista de camurça A versão vermelha já está esgotada. Não deixe que esta linda opção marrom siga o exemplo.

COS Suéter de caxemira pura BRB, estou ocupado comprando caxemira.