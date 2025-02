‘Meu trabalho está com problemas, por favor, entenda’: o homem afirma ‘atyachaar emocional’ do vendedor do banco. Foi isso que aconteceu

‘Meu trabalho está com problemas, por favor, entenda’: o homem afirma ‘atyachaar...

Um usuário do Reddit compartilhou uma experiência de interagir com um vendedor do Indusind Bank, alegando que este último perderia o trabalho se o cliente não solicitasse um cartão de crédito.

O usuário, que inicialmente planejou obter um cartão de crédito, decidiu não optar por ela mais tarde. Ao rejeitar o pedido de cartão de crédito, o vendedor começou a chantagear o usuário emocionalmente.

O que a publicação do Reddit disse? “Um vendedor da Indusinding para a lenda CC entrou em contato comigo. Embora eu tenha concordado inicialmente. Para ela, não estou mais interessado.

E então este atyachaar emocional começa 🥲🥲

Ela está comprometida com a culpa que me tropeça de que ela perderá o emprego porque eu rejeitei um CC (cartão de crédito) (sic) “, escreveu o usuário.

Ao descrever o incidente no Reddit, o usuário compartilhou uma captura de tela da conversa com o vendedor.

Aplicativo do vendedor “Olá, Senhor, o VKYC concluiu senhor?

Olá, sirva Priya aqui do Indusind Bank, que tenta se comunicar com senhor, por favor responda … Você completou o vkyc senhor … porque seu aplicativo meu trabalho está em problemas, senhor, por favor, entenda (sic)? “A captura de tela disse.

As redes sociais reagem Vários usuários do Reddit criaram a publicação, e muitos disseram que também haviam acontecido com eles um incidente semelhante.

Um dos usuários comentou: “O mesmo aconteceu comigo. Eu só disse a eles que você não está disposto a este trabalho, já que você não me convenceu a obter um cartão inútil e isso foi um cartão pago demais. Obtenha um diferente trabalho.

O usuário acrescentou: “Então, alguns meses depois, a mesma pessoa ligou e me disse que conseguiu um emprego no atendimento ao cliente no mesmo banco. Aparentemente, quando revisaram minha gravação de chamadas, o gerente os ligou e emitiu uma transferência para o atendimento ao cliente.

Outro usuário disse: “Sim, o mesmo caso aconteceu comigo o mesmo caso. Ela estava tentando solicitar o cartão de crédito do Rio, RuPay, ela tentou solicitar outra coisa. Preenchi todos os detalhes e depois não faço VKYC por alguns dias, ela ficou como por favor. Eu recusei. Por causa disso, meu cartão do rio estava pendente e um dia recebi uma mensagem de que o cartão do rio foi enviado, mesmo assim, eu não tenho uma conta bancária. Como era um cartão gratuito para a vida, eu o mantive. A propósito, é triste, mas é sempre melhor ignorar (sic).

“Se o seu trabalho está em risco apenas para você, não é uma vendedora muito boa. Eu responderia se alguém me dissesse isso ”, disse um dos usuários.

Outro acrescentou: “Eu odeio essas armadilhas de culpa, tenho esses cartões de crédito que me chamam no meu aniversário para uma viagem de culpa para aproveitar os novos cartões de que não preciso”.

Fonte