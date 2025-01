Meus 11 favoritos "Ex-Proenza Schouler" Compras para comemorar o fim de uma era

(Crédito da imagem: Getty Images)

A porta giratória da moda continua girando em círculos. No mês passado, a Chanel nomeou Matthieu Blazy como seu novo diretor artístico. Seu substituto na Bottega Veneta? Louise Trotter, que já havia desenhado para Carven e Lacoste. Agora temos outra grande reviravolta. Os fundadores da Proenza Schouler, Jack McCollough e Lazaro Hernandez, estão deixando a marca que criaram em 2002. Seu último dia será 31 de janeiro de 2025. Há rumores de que eles farão o próximo design para a Loewe, mas isso ainda não foi confirmado.

“Sempre valorizamos a assunção de riscos e o sentido de aventura e sentimo-nos prontos para estar abertos a qualquer eventualidade.” Hernández disse em um comunicado. Seu colaborador compartilhou suas próprias idéias sobre a mudança. “Sentiremos falta de trabalhar todos os dias com as equipes extraordinárias que construímos na Proenza Schouler, que são como uma família para nós”, disse McCollough. “Nunca poderíamos ter experimentado as alturas que experimentamos ao longo dos anos sem o seu trabalho árduo e dedicação à nossa visão, nem poderíamos ter suportado os momentos mais difíceis sem o seu apoio inabalável e confiança naquilo que fazemos.”

Sua substituição ainda não foi anunciada, mas com certeza iremos atualizá-lo quando soubermos mais. Enquanto isso, para comemorar o fim da era, role para baixo para comprar minhas peças favoritas de Proenza Schouler desenhadas por McCollough e Hernandez.

Compre peças de Proenza Schouler desenhadas por fundadores prestes a partir

PROENZA SCOULER Jaqueta Arlo Shearling

Proenza Schouler Jaqueta de malha Sylvie Bouclé

PROENZA SCOULER Bolsa tiracolo slide em camurça com acabamento em couro Adoro essa cor verde musgo.

Proenza Schouler Vestido com franjas sempre Este vestido com franjas certamente renderá elogios.

PROENZA SCOULER Saia maxi plissada Paige e malha elástica Esta saia esvoaçante pode ser usada de muitas maneiras diferentes.

PROENZA SCOULER Bolsa tiracolo Park Mini de couro Essa bolsa é tão chique.

PROENZA SCOULER Vestido longo de tricô Suki A dupla de estilistas sempre se destacou na categoria vestuário.

PROENZA SCOULER + Botas Chelsea com plataforma de couro e borracha Caribou Sorel O tipo de colaboração que definitivamente posso apoiar.

Proenza Schouler Bolsa tiracolo mini Ps1 em camurça A bolsa PS1 sempre será icônica.

PROENZA SCOULER Sandália de couro Tee Cage Mal posso esperar para usar essas sandálias nesta primavera.