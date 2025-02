"Meus alunos?": Fedez enxuga a calúnia, aqui está a declaração dele

Fedez Ele revelou o mistério nos ‘peças’ do podcast naqueles alunos estranhos que apareceram no tapete vermelho nas fotos rituais Ariston. “Eu tinha esquecido a porta e é por isso que não poderia fazê -las depois dos testes”. “O olhos Eu fui aplicado. Ontem eu tinha lentes. Quando você realiza os testes gerais, você não deve apenas vestir roupas, porque estamos vestidos hoje à noite, mas de uma certa maneira porque algo aconteceria. E então eu tentei a versão com as lentes, então esqueci a porta e é por isso que não consegui removê -las antes de ser o tapete verde “, disse o rapper.

“Na música, eu digo ‘Inside My Eyes War of the Worlds’ e essa idéia veio a mim para colocar as lentes de contato, nunca colocar na minha vida. Na realidade, eu também tenho outras lentes que levam todo o globo ocular, mas também muito complicado “.





Então Fedez sempre acrescentou: “Nunca pensei em desistir Sanremo? Nunca informei a ninguém que quero desistir de Sanremo, mas não nego que tive momentos intensos. Não que ele pensou em desistir, mas o discurso que eu dei em um certo ponto é que o que eu teria feito em outro momento da minha vida teria me ancorado em casa e que havia caído no esquecimento da auto -destro. E em um certo momento eu disse a mim mesmo: vamos tentar sair das coisas feias para puxar o melhor e é por isso que eu necessariamente tenho que enfrentar essa coisa aqui, porque, para o bem ou para o pior Merda *Isso também não aconteceu com algo positivo “.