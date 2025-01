Meus amigos difíceis me pediram conselhos de beleza: mostrei a eles esses produtos básicos da Nordstrom

Como editor de beleza, me perguntam constantemente quais marcas, produtos e tratamentos “valem a pena”. Esta é uma pergunta delicada, porque uma resposta honesta depende das informações deixadas de lado: problemas de pele, tipos de cabelo, preferências de maquiagem etc. No entanto, gosto de manter várias sugestões experimentadas no bolso traseiro, para que as pessoas não o façam. estão simplesmente abertos para testar coisas novas.

Este é o caso de 18 produtos de beleza que eu recomendei recentemente aos meus amigos difíceis. De uma espuma de limpeza suave a uma base emblemática e além, esses são os produtos de beleza que eu recomendo a quase todos … Felizmente para mim, todos estão disponíveis na Nordstrom. Como é prático. Continue rolando para ver minhas escolhas!

Produtos básicos para cuidados com a pele

Paz esteja com você Espuma de limpeza doce O que é isso : Um limpador de rosto macio e espumante Por que eu recomendo: Possui uma espuma sedosa e luxuosa que elimina sujeira, óleo e detritos da minha pele sem remover a umidade ou exacerbar a irritação. Sempre que eu o uso, minha pele é excepcionalmente limpa, feliz e saudável. É definitivamente uma obrigação.

Caudalíe Soro de aperfeiçoamento de pele de vinopúria O que é isso : Um soro anti-imperfeições, regulador de sebo e minimizando os poros Por que eu recomendo: A pele da tendência acneica também precisa de hidratação, mas muitos produtos de acne removem a umidade, em vez de reinjetar -a na pele. Isso é diferente. Obviamente, ele usa o ácido salicílico para desbloquear os poros e prevenir erupções cutâneas, mas também usa ácido hialurônico para hidratar, acalmar e corantes irritados.

Kiehl’s desde 1851 Creme de rosto Ultra O que é isso : Um hidratante eficaz Por que eu recomendo: Este é um dos meus três hidratantes favoritos de todos os tempos. Eu o uso desde que eu era adolescente e ainda gosto do fato de ele se hidratar, acalmar e reproduzir minha pele sem obstruir meus poros ou exacerbar a irritação. Eu realmente a amo, realmente.

Kiehl’s desde 1851 Tratamento ocular cremoso para abacate O que é isso : Um hidratante nos olhos Por que eu recomendo: Este tratamento cremoso para os olhos hidrata profundamente os olhos delicados dos olhos para uma aparência mais gorda e suave com linhas finas menos visíveis.

O que é isso : Névoa hidratante refrescante Por que eu recomendo: Graças a ingredientes como aloe, sal marinho, ácido hialurônico e algas marinhas, esta névoa para o rosto hidrata e refresca a pele seca e cansada como um charme.

Produtos básicos para cuidados corporais

Occitan Óleo de chuveiro de amêndoa O que é isso : Óleo de chuveiro de luxo Por que eu recomendo: Começa como um óleo sedoso e se transforma em uma espuma leve e espumosa na presença de água. É rico em óleo de amêndoa e outros lipídios hidratantes, por isso suaviza a pele enquanto a limpa. Além disso, sua deliciosa fragrância transforma qualquer chuveiro em uma experiência digna de um spa.

Necessário O limpador do corpo O que é isso : Um limpador de culto e culto clássico Por que eu recomendo: Com surfactantes de origem vegetal, óleos botânicos, vitaminas e ômegas, este gel de chuveiro é como um multivitamínico para a pele. Elimina sujeira, óleo, suor e outros detritos sem atacar a pele. Além disso, está disponível em versões perfumadas e não centradas. Eu prefiro eucalipto.

QUERO DIZER Óleo corporal de algas undaria O que é isso : Um óleo para o corpo adorado de celebridades Por que eu recomendo: Aqui está outro artigo da OSEA. Desta vez, é um óleo corporal que nunca é grosso, pesado ou gordo, ao contrário de outros no mercado. A fórmula clara de óleo seco contém algas marinhas undaria, flor de tremoço branca e uma mistura de óleos botânicos para hidratar e fortalecer a pele … sem mencionar fazê -la brilhar além de todas as crenças. Não é de surpreender que as celebridades, como Victoria Beckham o use.

Maquiagem básica

Armani beleza Brilho natural tez luminoso seda O que é isso : Uma base clássica do culto Por que eu recomendo: Editores de beleza, celebridades e artistas fazem -up concordam que essa base é uma elite. Dá à pele o brilho mais bonito e natural, oculta imperfeições com cobertor médio e nunca implica poros ou erupções cutâneas. Não minto quando digo que maquiadores e facialistas o recomendam a todos.

Kosas Reversão super cremosa e iluminada com cafeína e ácido hialurônico O que é isso : Um corretor de iluminação Por que eu recomendo: Creme de meio corretor e meio -ye, o corretor do Kosas Revelear atua duplamente. Sua cobertura média esconde as olheiras, enquanto sua fórmula enriquecia com cafeína e ácido hialurônico trata e aperfeiçoa a área sob os olhos. E mesmo que funcione como um sonho diante dos meus olhos, eu o uso em todo o rosto para uma cobertura de aparência natural e benefícios para a pele.

Snra Corretor completo de Matt Soft O que é isso : Um corretor de creme Por que eu recomendo: As maquiagens recomendam cremes anti-concalas para cobrir os problemas de pele mais teimosos, como erupções cutâneas e manchas marrons. Isso oferece altos efeitos de desfoque da pele e um excelente acabamento mato suave.

Victoria Beckham Lápis de olhos de cetim kajal O que é isso : Um lápis cremoso de delineador Por que eu recomendo: Eu gritaria meu amor por esse delineador nos telhados, se pudesse. Não é apenas a gama de tons impecáveis, mas a fórmula é macia, cremosa e mistura, por isso é fácil de trabalhar. Uma vez aplicado, ele realmente não manche, não é escalado e também não transfere. Eu sei que meus colegas editores de beleza concordam.

Lacome Lash idôle volumizando rímel O que é isso : Um rímel de cílios Por que eu recomendo: O que o que o Wear Team não é tão secretamente obcecado com esse rímel. Ele fornece volume, estende e implanta os cílios para um efeito definido, mas natural. Sempre recomendarei esse rímel a todos aqueles que vão me ouvir.

Clínico Quase batom com mel preto O que é isso : Um batom universalmente lisonjeiro Por que eu recomendo: Este batom já existe desde, bem, para sempreMas ele recentemente se tornou viral nas redes sociais depois que o mais jovem descobriu o quão universalmente lisonjeiro é o emblemático mel preto. A cor semelhante à da uva é adequada para quase todos os tons de pele. Além disso, o acabamento transparente e brilhante é tão bonito.

Grampos de cabelo

Prova viva Tratamento brilhante dia de cabelo de alto brilho O que é isso : Um brilho de booster Por que eu recomendo: Caso você tenha perdido, o cabelo brilhante é uma das maiores tendências capilares em 2025, segundo especialistas. Este tratamento de chuveiro fortalece o brilho e dura três lavagens. Cabelo que parece caro, aqui.

Esfera Spray de textura seca O que é isso : Um spray de textura icônico Por que eu recomendo: Este produto de 4 em 1 absorve o excesso de sebo como um xampu seco, aumenta o volume como uma espuma, oferece uma roupa tátil como uma laca e oferece o perfume mais intoxicante como perfume de cabelo.

Os itens essenciais do perfume

Chanel Coco mademoiselle eau de parfum spray O que é isso : Uma fragrância suave e floral Por que eu recomendo: O perfume é tão pessoal que pode ser difícil recomendar um perfume específico para alguém, especialmente se eu não souber de que tipo é geralmente atraído. Felizmente, existem alguns perfumes que parecem atrair quase todos, e eu diria que a água de Coco Mademoiselle de Chanel faz parte dela. Com notas de laranja, jasmim gordo, maio rosa, patchouli e vetiver, é brilhante, doce e tradicionalmente feminino. É tão bom que eu diria que não é controverso.