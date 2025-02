Meus sonhos do meu sonho: na Alemanha são tratados de uma nova maneira

De acordo com o Centro de Pesquisa Vascular Alemã, mais de 2,1 milhões de casos de lesões crônicas são registradas a cada ano na Alemanha, das quais pelo menos 80% estão associadas a diabetes e doenças do sistema vascular. Para esses pacientes, todas as manhãs começam com uma dolorosa luta contra a dor e o medo de que as feridas não escaras se transformem em amputação.

Métodos clássicos – o transplante de seus próprios componentes da pele e o uso da pele dividida – requerem procedimentos dolorosos diários, que geralmente não fornecem alívio desejado. É por isso que a comunidade médica está procurando maneiras de mudar a vida daqueles que definham por anos em uma “armadilha” de cura lenta ou ausente.

Por que é a pele do peixe?

Na tentativa de superar os limites das abordagens padrão, médicos e cientistas se voltaram para o peixe de bacalhau do Atlântico (Gadus Plushua). Após um tratamento especial, quase todos os elementos celulares são removidos, transformando o material em uma matriz limpa e sangrenta. Essa estrutura única se assemelha a uma estrutura biológica natural que ativa a migração das próprias células do paciente. Resultado? A lesão recebe a chance de formar um novo tecido. De acordo com os dados publicados na imprensa alemã, um material de curativo baseado na pele de peixe deve ser modificado apenas uma vez por semana, o que reduz consideravelmente a dor e aumenta o conforto do paciente.

Escudo natural contra micróbios

Além do suporte mecânico, a pele do peixe contém uma alta concentração de ácidos graxos ômega -3. Essas substâncias atuam como poderosos agentes antibacterianos e anti-inflamatórios, ajudando a prevenir a infecção da ferida e promovendo a rápida regeneração. Embora o mecanismo detalhado do efeito da matriz de peixes não tenha sido totalmente estudado, o professor e os pesquisadores – incluindo o professor D – R Martin cortina no Hospital Karlsruhe – sublinham que ele “ativa trilhas de sinalização intracelular, acelerando a divisão celular e a formação da formação de formar a formação da formação do treinamento da divisão celular e da formação da base para a nova pele e saudável “.

Contexto histórico: do século 19 até os dias atuais

A idéia de usar animais como “doadores” para a cura de feridas nas pessoas torcerá no século XIX, quando as primeiras experiências de xenotransplante com diferentes peles de animais deram resultados positivos. Um dos primeiros exemplos mais impressionantes é o tratamento de queimaduras com a pele de peixe durante a busca de cientistas brasileiros que provaram o potencial de tal abordagem. No entanto, um choque real ocorreu em 2013, quando especialistas islandesos propuseram usar uma matriz excepcionalmente sem sangue para reduzir o risco de rejeição e infecções – um conceito que rapidamente encontrou reconhecimento na Alemanha e em outros países europeus.

Avanço clínico

Para verificar a eficiência da pele dos peixes em comparação com os métodos tradicionais, em outubro de 2024, foi realizado um grande estudo europeu. Suas conclusões são impressionantes: em pacientes com um pé diabético tratado com uma matriz de peixes, o nível de cura após 16 semanas atingiu 44%, enquanto em um grupo com terapia padrão – apenas 26%. O professor Shterk especifica que às vezes apenas um ou dois procedimentos são suficientes para iniciar a fase ativa da regeneração. Esses dados causaram uma resposta animada tanto nos círculos médicos quanto nas páginas das publicações populares.

Quando é usado?

A terapia da pele do peixe é adequada para feridas crônicas que não cicatrizam por quatro semanas ou demonstram um atraso tangível no processo de regeneração. Além disso, esse método é considerado promissor no tratamento de queimaduras pesadas. No entanto, na Alemanha, esse procedimento é realizado apenas em centros de lesões especializadas com equipamentos e qualificações apropriados.

Economia de cura

As inovações de alta tecnologia geralmente são acompanhadas por despesas significativas, e a pele de peixe não é exceção. O custo de um procedimento pode atingir vários milhares de euros, o que causa disputas ligadas ao seu uso maciço em condições de financiamento limitado para os cuidados de saúde. Na Alemanha, em regra, as companhias de seguros cobrem apenas o uso principal do método, enquanto na Suíça e a compensação dos Estados Unidos de Fundos de Seguros é muito maior. Esse problema já se tornou objeto de discussões violentas na imprensa alemã, porque, segundo especialistas, mais de 5 bilhões de euros no orçamento federal de saúde são levados ao tratamento de lesões crônicas.

Uma chance para aqueles que perderam a esperança

Apesar de todas as barreiras financeiras e organizacionais, a terapia revolucionária usando a pele de peixes dá esperança a um grande número de pacientes que sofrem de feridas não escaras por muitos anos. Segundo os pesquisadores, sua propagação é capaz de salvar milhares de pessoas das amputações, reduzir o ônus do sistema de saúde e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Obviamente, isso requer novas pesquisas, uma redução de custos adicional e apoio do estado. Mas, como ressalta o professor Stork, “não estamos apenas falando sobre um novo sucesso tecnológico – oferecemos uma oportunidade real para os pacientes que pareciam curar uma névoa de desespero”.

Os sucessos clínicos confirmados marcados pelos principais especialistas globais nos permitem esperar que, nos próximos anos, o número de pacientes que ganhem salvação devido à “matriz de peixes” aumentarão consideravelmente e o próprio método se tornará mais acessível e eficiente.

