México bloqueia voo de deportação dos EUA em meio a tensões sobre as políticas de imigração de Trump | Notícias do mundo

O México se recusou a permitir a aterrissagem de um voo de deportação dos Estados Unidos, marcando um obstáculo nas medidas intensificadas de fiscalização da imigração do presidente dos EUA, Donald Trump, informou o New York Post.

A negação de quinta-feira (hora local) seguiu-se aos esforços renovados de Trump para fortalecer a segurança nas fronteiras, realizar deportações em massa e realizar incursões desde o seu regresso à Casa Branca.

O voo bloqueado ocorreu depois que dois voos C-17 da Força Aérea dos EUA transportaram com sucesso aproximadamente 160 deportados para a Guatemala naquele dia. No entanto, a recusa do México em aceitar o avião levantou questões e não foi fornecido nenhum esclarecimento imediato.

A Casa Branca atribuiu o problema à confusão administrativa. Um funcionário da Casa Branca afirmou por mensagem de texto que “o problema do voo era um problema administrativo e foi rapidamente corrigido”. Separadamente, Bill Melugin, da Fox News, citou um alto funcionário do Departamento de Estado que esclareceu que o mal-entendido estava relacionado com o manifesto de voo do Departamento de Defesa.

“De acordo com o funcionário, o México estava a todo vapor para aceitar as deportações, e teria feito isso se não houvesse um mal-entendido em relação à papelada”, disse Melugin em um post no X.

Este incidente ocorreu em meio a intensas tensões entre o presidente Trump e a presidente mexicana Claudia Sheinbaum. Trump ameaçou recentemente impor tarifas de 25 por cento sobre as importações mexicanas em resposta à crise migratória em curso na fronteira entre os EUA e o México.

Apesar disso, o México cooperou com as operações de deportação, aceitando alegadamente um recorde de quatro voos de deportação num único dia, além de implementar medidas como a mobilização de 30.000 soldados da Guarda Nacional e a facilitação da política “Permanecer no México”.

Só na quinta-feira, aproximadamente 2.000 imigrantes foram deportados e mais 5.000 foram detidos dentro das fronteiras do México. Na noite de sexta-feira, o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) relatou 593 prisões e emitiu 449 detenções, de acordo com reportagem do New York Post.

Trump declarou emergência nacional na fronteira sul, afrouxando significativamente as restrições às operações do ICE. Agentes federais foram autorizados a realizar batidas em locais anteriormente restritos, como tribunais e igrejas. Cidades santuários como Boston, Denver e Atlanta testemunharam operações em grande escala durante o primeiro dia completo de Trump no cargo, resultando na prisão de 308 imigrantes de mais de uma dúzia de países.

Para apoiar ainda mais as suas políticas, Trump enviou 1.500 soldados activos para a fronteira. Essas tropas têm a tarefa de auxiliar a Patrulha de Fronteira, construir barreiras e pilotar helicópteros para vigilância.

Pela primeira vez desde a administração Eisenhower, aviões militares estão a ser utilizados para transportar deportados, uma medida que se alinha com o papel do Pentágono na implementação das medidas de emergência de Trump, informou o New York Post.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, destacou a cooperação do México, dizendo: “Graças ao presidente Trump, ontem o México aceitou um recorde de quatro voos de deportação em um dia! Isso se soma aos retornos irrestritos na fronteira terrestre, à deportação de não-mexicanos e ao “Reintegração de Permanência no México. O México também mobilizou 30 mil membros da Guarda Nacional.”