México, Canadá respondeu com taxas contrárias: o que sabemos até agora

O presidente do México, Claudia Sheinbaum, ordenou taxas de represálias contra os Estados Unidos prometidos no domingo por 25 %. Enquanto isso, o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau disse que o Canadá colocará 25% de tarifas em US $ 155 bilhões em importações dos EUA.

O Canadá e o México responderam à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump de implementar uma “tarifa de 25% sobre importações do México e do Canadá (10% sobre energia canadense)”. Isso significava que, mas a energia importada do Canadá, incluindo petróleo, gás natural e eletricidade, seria tributado a uma taxa de 10%.

“Isso foi feito através do direito internacional dos poderes econômicos de emergência (IEEPA) devido à grande ameaça de estrangeiros ilegais e drogas mortais que matam nossos cidadãos, incluindo o fentanil”, disse Trump em uma publicação sobre a verdade social.

Trump também impôs tarifas à China. As tarifas entrariam em vigor na terça -feira. Sua ordem inclui um mecanismo para subir as taxas se os países retaliarem contra os Estados Unidos, informou a Associated Press.

O que o México disse? O presidente do México, Sheinbaum, pediu imediatamente as taxas de retaliação. Respondendo em X, o presidente mexicano Claudia Sheinbaum disse: “Rejeitamos categoricamente a calúnia da Casa Branca que o governo mexicano tem alianças com organizações criminosas, bem como qualquer intenção de acabar com nosso território”.

“Se o governo dos Estados Unidos e suas agências gostarem de abordar o sério consumo de fentanil em seu país, eles poderiam lutar contra a venda de drogas nas ruas de suas principais cidades, o que elas não fazem e a lavagem de dinheiro que essa atividade ilegal é Gera que causou tantos danos à sua população.

O que o Canadá disse? O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau, disse no sábado que o Canadá imporia 25% de tarifas a US $ 155 bilhões (US $ 106,5 bilhões) dos bens dos EUA em resposta às tarifas dos EUA. “C $ 30 bilhões entrariam em vigor desde terça -feira e US $ 125 bilhões em 21 dias”, disse Trudeau em entrevista coletiva.

Anteriormente, em um X Post, Trudeau disse que o Canadá está pronto para abordar as taxas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos.

Em uma mensagem em sua conta X, ele teve que falar com Sheinbaum sobre a decisão da administração dos Estados Unidos e depois falar com os canadenses. “Não queríamos isso, mas o Canadá está preparado”, disse ele. “Eu irei para os canadenses mais tarde esta noite”, acrescentou.

O que as taxas de Trump significam? Uma nova análise do Laboratório de Orçamento de Yale apresentou os possíveis danos à economia dos Estados Unidos. Ele declarou que a família média dos Estados Unidos perderia o equivalente a US $ 1.170 em receita tributária.

O crescimento econômico desaceleraria e a inflação pioraria, e a situação poderia ser pior se o Canadá, o México e a China retaliarem, informou a Associated Press.

O relatório acrescentou que a decisão lança a economia global e o próprio mandato político de Trump para combater a inflação em possível agitação, embora o presidente republicano tenha publicado em redes sociais de que era necessário “proteger os americanos”.

As tarifas correm o risco de um confronto econômico com os dois maiores parceiros comerciais nos Estados Unidos no México e no Canadá, que retorna a um relacionamento comercial de décadas com a possibilidade de represálias duras dessas duas nações.