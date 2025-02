Lembrete, em 1 de fevereiro, 25 % das tarefas sobre importação contra o Canadá e o México que foram levadas a operação. Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, taxas, gás, aço, alumínio, cobre e microchips influenciam as taxas.

“Eu instruo o Ministro da Economia a implementar o Plano B, no qual estamos trabalhando, incluindo medidas de taxa e não -Sariff para defender os interesses do México”, escreveu Shanbaum na rede social KH.

O político também rejeitou as declarações do governo dos EUA sobre as relações do governo mexicano com organizações criminosas.

Segundo ela, se essa aliança existir em algum lugar, relatórios em armazéns de armas nos Estados Unidos que vendem uma arma poderosa para grupos criminais, relatórios RIA News.

Shanbaum também ofereceu aos Estados Unidos em casa para iniciar a luta contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.