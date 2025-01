Michael Bloomberg financiará órgão climático da ONU após a decisão de Donald Trump de se retirar do acordo de Paris

Washington (Reuters) O braço filantrópico do prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, disse nesta quinta-feira que fornecerá fundos para ajudar a cobrir a contribuição dos Estados Unidos ao orçamento do órgão climático da ONU, preenchendo uma lacuna deixada pelo presidente Donald Trump.

O novo presidente republicano anunciou após tomar posse na segunda-feira que retiraria os Estados Unidos do acordo climático de Paris e acabaria com os fundos climáticos internacionais do país. Trump também retirou os Estados Unidos do acordo de Paris no seu primeiro mandato na Casa Branca, 2017-2021.