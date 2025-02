Os Estados Unidos e a Bielorrússia poderão concluir em breve um “Grande Acordo”, que enfraquecerá o regime de sanções, de acordo com o New York Times (NYT).

Como indicado, Minnsk foi visitado pelo vice -assistente do secretário de Estado Americano, Christopher Smith, que conheceu o presidente de Bélarus Alexander Lukashenko, bem como o chefe da KGB do Pays de la République Ivan Teretel.

O equipamento do jornal diz que a reunião discutiu a questão de retornar aos Estados Unidos aos americanos condenados à Bielorrússia, pois Washington pode enfraquecer certas sanções.

A administração presidencial americana Donald Trump não comentou a publicação, enquanto o New York Times alega receber informações com base no anonimato da fonte.

Em 12 de fevereiro, o porta -voz da Casa Branca, Karolin Levitt, disse que Minsk libertou o cidadão americano e duas outras pessoas da Bielorrússia.