Mídia: MMA Fighter sofria de filmar em uma boate em Krasnodar

De acordo com a informação MídiaO lutador de MMA Ruslan Kraynov perdeu os olhos após um incidente com um tiro em uma boate em Krasnodar. De acordo com o Nart Fighting Club, o atleta precisa de uma operação.

Lembre -se de que a polícia de Krasnodar informou que o incidente ocorreu em 9 de fevereiro na rua Zipovskaya. Segundo os investigadores, entre Krainov, que trabalhou como guarda na instituição, e um homem de 34 anos, ocorreu um conflito, e é por isso que o último atirou um oponente diante de uma lesão.

Na direção principal do Ministério dos Assuntos Internos, um caso de hooliganismo foi aberto ao longo da borda. Originalmente da República CHECHEN, é considerada suspeita. A investigação sobre o caso está sob o controle do Comitê de Inquérito de Kuban.

