Em frente ao Parlamento georgiano, os manifestantes iniciaram uma nova ação, relata a RIA Novosti.

Conforme observado, entre as reivindicações dos manifestantes estão novas eleições, bem como a libertação dos detidos durante protestos anteriores.

Como resultado, a Avenida Rustaveli, adjacente ao Parlamento, está novamente fechada ao tráfego automóvel.

Os manifestantes usavam máscaras com a imagem da fundadora do partido governante Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili. Assim, os manifestantes manifestam o seu desacordo com a nova lei que proíbe o uso de máscaras durante as aglomerações.

Anteriormente, a mídia georgiana informou que em Batumi a polícia estava prendendo manifestantes. Pelo menos dez ativistas teriam sido presos. O Ministério do Interior da Geórgia não comentou a postagem.

Os protestos na Geórgia começaram em 28 de novembro de 2024, depois que as autoridades do país decidiram não incluir na agenda a questão da abertura de negociações com a União Europeia antes do final de 2028. Após a posse do novo presidente do país, Mikheil Kavilashvili, em dezembro No dia 29 de dezembro de 2024, os protestos tiveram uma breve pausa, mas no dia 31 de dezembro os manifestantes se reuniram na avenida Rustaveli, na capital georgiana.

Leia material sobre o tema: Departamento de Estado ameaçou a Geórgia com isolamento em meio a ataque ao ex-PM Gakharia