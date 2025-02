Com a aproximação das eleições em Bundestag (menos de três semanas permaneceu antes de sua detenção), a arena política da Alemanha se aquece e o debate sobre as políticas de migração adquire uma precisão especial. Como os partidos e a sociedade tentam mudar a situação na véspera do voto decisivo? Entre todos os assuntos relevantes, a proposta do Partido SVDP, que pretende organizar o “pacto de migração central”, enfrenta uma iniciativa capaz de combinar as forças anteriormente desunidos do campo liberal e democrático.

Pouco antes do final do período eleitoral, o SVDP fez uma proposta para concluir um acordo entre partes. A iniciativa do “pacto de migração central” implica a transferência do conteúdo da lei que falhou no Bundestag na restrição do fluxo de migrantes à lei sobre a reforma do sistema de asilo paneuropiano. O chefe da facção parlamentar do SVDP, Christian Dürr, em uma carta a seus colegas do SDPG, da CDU / CSS e do verde, observou que “o último dia das reuniões antes das eleições de Bundestag, as duas leis serão adotadas pelas vozes do grande Centro Democrático do Parlamento.

Esta carta, transferida para a Agência de Notícias Alemã (DPA), reflete o desejo do partido de criar um “pacote comum inegável”, que, em sua opinião, pode finalmente ser coordenado agora durante uma reunião especial do Comitê de Assuntos Internos – sem preliminar O público solicitado pelo CDU / CSS e pelo SDPG. Se o acordo for concluído, a lei poderá ser adotada no Bundestag em 11 de fevereiro.

Apesar das tentativas liberais

… Reforma a legislação sobre migração, o projeto de lei da CDU / CSS sobre a restrição de migração falhou no Bundestag na última sexta -feira. É interessante notar que mesmo o AFD votou nele, enquanto o SDPG e o “verde” se opunham, expressando sérios medos sobre a constitucionalidade de certas disposições.

O ponto mais controverso foi a suspensão das famílias para refugiados com um status de proteção limitado – uma medida que afeta, incluindo refugiados militares, por exemplo, da Síria. O chefe da CDU Friedrich Mertz, candidato aos Chanceladores da União, admitiu anteriormente ao Bundestag que seu plano de cinco pontos de política de migração recebeu a maioria graças aos votos da AFD. No entanto, Mertz enfatizou que essa decisão não é obrigatória para as ações futuras do partido.

Jogo político

Em uma carta endereçada a colegas, Dürr sublinha a necessidade de procurar soluções “no centro” para impedir a vitória de populistas e radicais.

Frederick Mertz, por sua vez, expressou sua confiança de que o CDS / CSS e o SDPG poderão chegar a um acordo sobre questões de migração após as eleições gerais. Ele enfatizou que as medidas discutidas já estão presentes no programa eleitoral do SDPG, que permite contar com um diálogo construtivo no futuro. Em uma entrevista a Phoenix, Merz disse: “Após as eleições, ficaremos satisfeitos com essas perguntas”.

Na antena da RTL / NTV, Mertz também observou que o ensaio da votação com a AFD no Bundestag não deve se tornar a norma. Segundo ele, essa situação ocorreu exclusivamente devido à ausência da maioria do governo no Parlamento e, na chegada, esses momentos permanecerão no passado. Durante a conferência do partido, Mertz falou claramente sobre o relacionamento com o AFD: “Não há cooperação, não há tolerância, não há governo minoritário, nada.» »»

O vice -chefe de CDs, Karin é um ganho, voltou -se para a necessidade de entender a formação de uma coalizão estável após as eleições. Segundo ela, todos aqueles que querem no país devem agora se encontrar. “Precisamos da base de confiança na formação de um governo estável após 23 de fevereiro e na implementação de uma mudança política”.

O primeiro -ministro de Gessen, Boris Rein, apoiou a decisão dos Meretos de fazer as propostas de HDS / CSS sobre a política de migração de votar no Bundestag, observando no programa “Heite Journal” no ZDF: “Agora, os cidadãos sabem quem é seriamente ligado à limitação ilegal de migração e que simplesmente diz ”.

Espelho da votação

As novas pesquisas mostram que o voto conjunto das CDU / CSS e do AFD no Bundestag não prejudicou as notas da União. De acordo com um estudo do Instituto INSA para o jornal Bild em uma pesquisa de domingo, os indicadores XDS / CSS permaneceram em 30%, enquanto AFD em 22%. Os dados coletados de sexta a segunda -feira entre os eleitores de 2004 confirmam a estabilidade das notas dos principais partidos.

Durante a semana passada, houve um ligeiro aumento no apoio do SDPG e “verde” – até 16% e 13%, respectivamente. Ao mesmo tempo, o SVDP estabilizado em termos de 4,5% e, de acordo com as previsões, não entrará no Bundestag. Curiosamente, o lote esquerdo (5% com um aumento de 0,5 pontos) e a Aliança de Sarah Wagenknecht (5,5% com uma diminuição de 0,5 pontos) serão com confiança no Parlamento.

No limite de mudança

O pacote geral de propostas apresentado pelo SVDP indica a determinação de certas forças centristas para encontrar soluções de compromisso sob condições de confronto político estrito. De fato, se eles puderem se unir e demonstrar um desejo de um diálogo construtivo, isso pode se tornar um sinal poderoso – para eleitores e oponentes políticos, que nas condições de uma situação interna e internacional complexa é um compromisso que pode garantir a estabilidade e o desenvolvimento subsequentes da Alemanha.

