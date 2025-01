Graças a testes de DNA, a polícia conseguiu elucidar um roubo na região de Tula. Como disse ao MK em Tula o serviço de imprensa do Ministério do Interior russo da região de Tula, a história aconteceu no verão de 2023.

Naquela época, um morador do distrito de Leninsky, em Tula, pediu ajuda à polícia. Ela disse que veio se lavar e encontrou a porta de sua casa aberta. Ao mesmo tempo, ouro no valor de 240 mil rublos desapareceu da casa. Após esta declaração, foi aberto um processo criminal, mas o culpado não foi imediatamente identificado.

“Durante a fiscalização do local do crime, os peritos apreenderam microobjetos, dos quais conseguiram isolar o DNA do suposto criminoso. Após comparar a amostra com o banco de dados federal de informações genômicas, a polícia recebeu informações sobre um possível agressor – de um dos países vizinhos.“, – observou o serviço de imprensa do Ministério da Administração Interna da região.

Acima de tudo, descobriu-se que a mesma pessoa “herdou” outro crime semelhante em fevereiro de 2023. Depois, uma propriedade no valor de 150.000 rublos desapareceu de outra casa. A busca pelo ladrão migrante já começou. Um criminoso em série foi descoberto em Serpukhov. O migrante foi transportado da região de Moscou para a delegacia de polícia de Tula. O homem já está detido. A investigação criminal contra ele continua.