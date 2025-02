Mikey Madison "Italiano dos anos 70" Maquiagem se tornou meu império romano – 8 produtos para recriar

(Imagem de crédito: Getty Images)

Sou um editor de beleza que abrange descontos de preços há quase 10 anos. Eu sinto que tenho visto quase tudo, então raramente estou animado com uma aparência de maquiagem do tapete vermelho, a menos que seja Realmente Algo especial. Este é o caso do visual dos Baftas de Mikey Madison em 2025. A atriz, que recebeu a “melhor atriz principal” por seu papel em Anora, Apareceu no tapete vermelho com uma maquiagem sofisticada “Italiano dos anos 70”.

Maquiador de celebridades, artista, Melissa HernandezCriou o visual, usando a famosa atriz italiana, Virna Lisi, como referência. “Para o visual do BAFTA de Mikey, canalizamos essa atmosfera sem esforço e sensual do ícone italiano dos anos 70, Virna Lisi, sem modernos, mas sempre modernos e legais”, disse ela. “Seu vestido personalizado era tão elegante e simples, então eu queria que maquiagem acrescentasse um pouco de profundidade macia e meditada, especialmente ao redor dos olhos. Nada muito pesado, apenas o equilíbrio perfeito entre verniz e facilidade. E com o colar vintage de Tiffany para anexar tudo Juntos, todo o visual era tão chique e sem esforço.

Eu estava determinado a recriar a aparência o mais rápido possível, então esperei respirar para descobrir quais produtos Hernandez usavam. Felizmente, tenho todos os detalhes e os compartilho com você. Continue rolando para ver os oito elementos exatos.

Armani beleza Fundação da luz natural perfeita de seda leve em 1.5 e 3 Não é surpresa: Hernandez usou a emblemática Fundação de seda brilhante de Armani Beauty para aperfeiçoar a tez Madison. Com cobertura média, acabamento natural e até 24 horas, não é de surpreender que essa base seja tão famosa. Hernandez misturou as nuances 1,5 e 3 para uma combinação perfeita.

Armani beleza Face e corretor de seda brilhante sob os olhos em 1.5 Então Hernandez usou o corretor correspondente da marca na sombra 1,5 nas áreas que exigiam mais cobertura. Ele tem uma fórmula hidratante e turva com um acabamento radiante, por isso é perfeito para usar na área sob os olhos.

Armani beleza Pó de bronzeamento cremoso em seda luminosa em 90 Para um efeito ensolarado, Hernandez aplicou esse pó de bronzeamento cremoso na sombra 90. Ele é infundido com óleos da pele, de modo que seja super macio e sedoso na pele.

Armani beleza Bochechas de seda luminosas em 53 rosas ousadas A caça suave e sofisticada de Madison foi graças a esse rolamento de rose-rose com tons frios.

Armani beleza Seda destaque de seda em 1 halo IMO, esse destaque líquido é o toque final subestimado da maquiagem. A nuance, 1 halo, é uma cor de pérola dolorosa. Dá à pele o brilho mais etéreo digno de tapete vermelho.

Armani beleza Segurou o olho líquido de longa e líquido no olho líquido no 99 m ébano Parece que Hernandez reutilizou essa sombra líquida Matt no delineador, a julgar pelos olhos impressionantes e cercada por Madison Ink … e por que não? A fórmula é de longa duração, no teste de dobra e oferece até 16 horas de desgaste sem retoques.

Armani beleza Lápis de seda lisa em 4 Hernandez também usou o lápis com um olho de seda suave de beleza Armani, que você pode usar para definir os olhos com precisão ou gaguejar para uma aparência mais suave e difusa.

Armani beleza Poder labial de batom duradouro Hernandez terminou a marca dos olhos de Madison com um rímel que em breve será lançado … mais sobre isso mais tarde. Ela associou sua composição sensual a uma cor de lábio neutro e rosa. Era o batom de Armani Beauty na sombra 104, que é descrito como um “roxo bege médio”.