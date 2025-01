Mikhail Gusman, grande amigo do Komsomolets de Moscou, comemora 75 anos

O primeiro vice-diretor geral da agência de notícias ITAR-TASS e grande amigo do nosso jornal, Mikhail Gusman, comemora 75 anos. E é difícil de acreditar. Principalmente quando você o vê: sempre em boa forma e cheio de energia. Durante um quarto de século, Mikhail Solomonovich ocupou um cargo de destaque em uma das principais agências de notícias do país. E suas habilidades jornalísticas são evidenciadas pelo programa do autor “Fórmula do Poder”, que é veiculado na televisão há mais de 20 anos.

Parabenizamos sinceramente Mikhail Solomonovich pelo seu aniversário. Desejamos-lhe sucesso criativo e outros.