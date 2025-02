Na segunda metade dos anos 80, durante seu vice, Sobchak era um verdadeiro ídolo da intelligentsia. Seu destino político pode ser lido a partir de fotos de jornais. Aqui está ele com o jornal, que publicou o relatório ‘The Implementation in Novocherkassk’. Então ele é eleito prefeito e Lensrad devolve seu nome original. “Mas as salsichas não desapareceram mais”, os jornais já são irônicos. Agora ele já é criticado por todos que querem. E no final da carreira do prefeito, nenhuma revista retrógrada “resultados” escreve de repente sobre ele: “Pavlin” retornou.

Mikhail Piotrovsky: 25 anos se passaram após sua partida e ele é lembrado. Lembramos de todos os políticos 25 anos após sua morte?

Aqui você diz, chamou -o de “pavão”. Mas isso significa apenas que ele era uma “estrela”. Na política, às vezes surge um ‘sistema estelar’ – há apenas pessoas, e há ‘estrelas’, como em um filme … ele era uma estrela. E ele tinha seus próprios “fãs”, especialmente no começo. Aqueles que trabalharam com ele o trataram de maneira diferente e morreram dele … mas todos entenderam que essa era uma pessoa grande e interessante.

Essas são todas as características da cultura em que as “estrelas” desempenham um papel especial …

E é claro que ele era um representante da cultura política de São Petersburgo. Isso ainda existe. E ainda é a coisa mais importante na Rússia. Muitos não gostam de fora e por dentro, mas é. E incorporado por eles. Nele. E em memória dele.

Em Moscou, em grande política, exceto a figura mais importante, ainda éramos Kudrin e Nineshkin, esses são todos os seu povo, pessoas da resina de Sobchak.

Qual é a diferença entre o estilo político de São Petersburgo?

Mikhail Piotrovsky: Ele combina determinação (quando as pessoas vão ao fim) com inteligência. Esse estilo é muito inteligente, sem tapete, sem pressão. Sobchak nunca é esmagado abertamente. Especialmente em cultura. Lembro -me de que Madame Shirak veio, e éramos uma exposição preparando a prefeitura de Paris … e ele sempre dizia: nunca vou dizer aos diretores dos museus o que fazer (a propósito, permaneceu em São Petersburgo e, além disso,, além disso, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, o que fazer (ela nunca dizia: nunca vou dizer aos diretores dos museus o que fazer (permaneceu em São Petersburgo, a propósito e, além disso,, além disso, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito, o que fazer (nunca dizia: nunca vou dizer aos diretores dos museus o que fazer (permaneceu em São Petersburgo, a propósito e, além disso, ainda assim, então). “Eu não posso nem perguntar ao Lord Diretor”, ele disse a ela. E para mim de lado, ele disse: “Lembre -se de que o marido certamente será presidente da França em alguns meses”. E é claro que levamos isso em consideração. E eles chamaram a atenção para o quão bem ele forneceu muito … Seu estilo é educadamente ir ao objetivo. Educadamente, mas sem pneus.

Ele amava e sabia que criou algumas dificuldades. Nos museus, ele se esforçou para dizer a si mesmo quando o guia lidera a turnê. E ele sabia o que dizer … mas isso não é nada. E nos cinemas, alguns diretores reclamaram para mim: “Bem, como era? O teatro a cada poucos dias … “

É claro que ele foi lembrado por todos e a renomeação de Leningrado para São Petersburgo …

Mikhail Piotrovsky: Sim, ele usou seu conhecimento legal para retribuir seu nome à cidade, e este foi um evento histórico. Mas na verdade nossa cidade já foi chamada de Petrogrado, e acho que será mencionada uma vez …

Podemos?!

Mikhail Piotrovsky: Eu acho que sim. Petrogrado é o melhor nome …

Sobchak adorou muito a cidade. E ele optou por táticas muito corretas: ele tentou que tudo nele era ótimo e bem conhecido para todos. Pessoalmente, como diretor do Hermitage, fiquei muitas vezes ofendido: bem, fica claro que ele apreciava o Hermitage High, mas promoveu constantemente o Museu Russo. Ele disse: Bem, o que é isso – todo mundo vem sozinho para ver o eremitério, mas é necessário que eles cheguem ao museu russo. De fato, essa era sua política e ele conseguiu. Por que as pessoas agora vêm para São Petersburgo? O Hermitage e o Museu Russo é ele mesmo, mas também para o Museu Brodsky e para a Nova Holanda … temos muitas forças de atração e, a propósito, não apenas na área da cultura … e essa é a Continuação de suas “linhas”: faça e desenvolva todas as coisas competitivas. Especialmente na cultura de São Petersburgo. E então já está no setor (mas isso é depois).

Quando viajei muito por todo o mundo no final dos anos 80 -o início dos anos 90, e disse em áreas altas, em áreas normais -“Eu sou de São Petersburgo”, a reação foi: “Oh, São Petersburgo é Um eremitério “, e então:” São Petersburgo é Sobchak “.

E outra coisa importante – depois havia o tempo dos grandes prefeitos. O prefeito de Paris era Shirak.

O prefeito de Nova York é o lendário Juliani. O prefeito de Jerusalém – Taddi College, também é um prefeito lendário absoluto …

Agora não existem prefeitos lendários em nenhum lugar.

E eu falava sobre Sobchak no contexto mundial. Sim, pode haver “Starry Sky”, e eles podem do sistema de funcionários e funcionários, como depois com Yakovlev ou em Moscou … mas no caso de Sobchak caímos juntos com o mundo inteiro – essa era a hora de em que os prefeitos esteladores não apenas surgiram.

Nossos eventos são como apenas nossos eventos, mas o tempo passa e entendemos que eles estão realmente conectados ao mundo.

E o estilo de cortesia de São Petersburgo -ainda é pré -revolucionário?

Mikhail Piotrovsky: Não. Não é pré -revolucionário. E na verdade, este é um estilo muito pesado. Não é necessário confundi -lo com sentimentalismo. Courteors significa sem um tapete. Mas a rigidez não está perdida. Petersburgo é geralmente uma cidade dura. A cidade de funcionários e oficiais. Nem mesmo uma cidade de igrejas. É por isso que Sobchak estava bastante confiante como homem do estilo São Petersburgo. Inteligente, educado, respeitoso, mas ferro. Em algum lugar, falhou, não em algum lugar. Com o entendimento do que é bom, o que é ruim, mas, na minha opinião, não houve emoções e sentimentalismo especiais. Ele ainda era advogado. E não apenas um advogado, mas uma luta. Bem, um advogado – quantas coisas ele decidiu.

Muitos se lembram da história do apartamento no Moika, quando ele quase expande o chão …

Mikhail Piotrovsky: Bem, foi … mas como isso pode ser comparado a tudo o mais que foi e ainda continua? Bem, ele estabeleceu um grande apartamento. Ele, como advogado, sabia como fazer tudo, tudo estava puro e, na minha opinião, legalmente. Bem, porque ele é uma “estrela”, todos sabiam que ele agora vive no Moika, aqui nesta casa, e ele tem um grande apartamento. Bem, talvez nem todos tivessem esses apartamentos, mas um pouco mais tarde muitos tinham cinco desses apartamentos. Em geral, agora parece uma história engraçada. Um exemplo típico de uma luta política por uma figura importante …

É muito mais importante que esse movimento da cultura política de São Petersburgo tenha começado no país. O movimento de São Petersburgo na Rússia depois de muitos anos, quando Petersburgo e algo não era permitido … ele, como fenômeno, faz parte desse movimento.

Você se lembrava de que ele removeu o eremitério de que suas janelas estão erradas?

Mikhail Piotrovsky: Sim, ele disse, eles dizem, suas janelas são empoeiradas. E eu disse a ele que eles estavam empoeirados porque você não limpa as ruas.

Ele veio ao eremitério com altos convidados – rainhas e príncipes.

Mikhail Piotrovsky: Ele sempre vinha para o eremitério. Tanto ele próprio quanto com os convidados. Ele gostava de vir ao eremitério. E é claro que ele o conhecia. Eu conhecia muitas pinturas do eremitério …