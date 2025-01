Milagre! Mansão Malibu de US$ 9 milhões sobrevive ao incêndio florestal em Los Angeles, emergindo como a ‘última casa em pé’

Incêndio florestal em Los Angeles: Depois que os devastadores incêndios florestais de Los Angeles engoliram vários edifícios e hectares de terra, uma mansão de US$ 9 milhões permaneceu implacável e emergiu como o único sobrevivente do violento incêndio. Milhões de dólares foram reduzidos a cinzas que não resistiram às chamas traiçoeiras.

O proprietário de “Last House Standing”, David Steiner, revelou como sua mansão lutou contra a crise. O pai de três filhos pensou que o pior aconteceria quando as chamas engolfaram sua luxuosa casa, mas ficou chocado e mais do que aliviado ao descobrir que um “milagre” ocorreu, informou o The New York Post.

David Steiner, um executivo aposentado de gerenciamento de resíduos de 64 anos, disse: “É um milagre, os milagres nunca acabam”, ao relatar que sua estrutura de três andares na Califórnia sobreviveu aos recentes incêndios florestais. O proprietário estava convencido de que sua casa havia pegado fogo quando seu empreiteiro local lhe enviou um vídeo de chamas e fumaça engolindo sua propriedade e a de seus vizinhos na terça-feira.

Relembrando o momento, ele disse que o empreiteiro “estava assistindo ao noticiário e viu a casa do meu vizinho desabar e disse: ‘Parece que a sua casa também está desabando’”, relatou o Post.

Depois de assistir ao vídeo do incêndio que assolou seu bairro, David Steiner percebeu que “nada poderia ter sobrevivido”, acrescentando: “Pensei que tivéssemos perdido a casa”. David Steiner ficou chocado ao descobrir que sua casa “tinha sobrevivido” depois que as pessoas começaram a contatá-lo e as fotos surgiram.

A estrutura branca de três andares erguia-se como um farol entre os restos carbonizados e fumegantes de propriedades vizinhas multimilionárias. “Minha esposa me enviou algo esta manhã que dizia: ‘Última casa em pé'”, disse David Steiner.

Como a ‘Última Casa Permanente’ sobreviveu ao incêndio florestal de Los Angeles? Segundo David Steiner, a construção ultrarresistente de sua propriedade, provavelmente projetada para protegê-la de terremotos, salvou-a do incêndio de Palisades. Apontando para características que a ajudaram a sobreviver à crise, ela disse: “É estuque e pedra com telhado à prova de fogo”. Ele acrescentou que a estrutura inclui estacas “cerca de 15 metros na rocha” para mantê-la estável quando ondas poderosas atingem o paredão abaixo dela.

Segundo um relatório da AFP, onze pessoas morreram e cerca de 10 mil edifícios foram destruídos no desastre. As autoridades evacuaram 180.000 pessoas e estima-se que ocorreram perdas económicas de 150 mil milhões de dólares até agora, informou o AccuWeather. Estes incêndios poderão acabar por ser os mais dispendiosos alguma vez registados, com a destruição de residências de luxo.

