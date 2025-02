Milão-Internal, Luca Ravenna: "Seus favoritos, mas conosco há Simone …"

Pasquale Guarro 02 de fevereiro de 2025

A Inter são muito sérios, mesmo para aqueles que têm a arte nobre para saber como fazer as pessoas rirem. Luca Ravenna é um dos postos de cabaréticos mais apreciados em nosso país, mas também uma inteista com uma fé inoxidável, um daqueles milaneses que nunca duvidaram das cores para se casar uma vida: “Meu irmão e eu entendi o quão importante para para Nosso Pai era um enorme envolvimento emocional, então se intervesse, ele estava feliz e queríamos estar com ele.

A conferência de imprensa chegou recentemente como jornalista de Inzaghi?

“No momento, eu consegui imaginar com segurança que ele lhe disse que ele é o homem mais bonito da Itália”.

E então?

“Temos Milan duas vezes em dois, eu perguntava se ele tem algumas armas para resistir e quais”.

Você se sente mais interestista ou Allpeller?

“Somos campeões mundiais porque não sabemos como podemos aproveitar as coisas. Mas é bom manter uma posição objetiva. Eu me coloco no meio do caminho, mas esse derby vive claramente com mal -estar generalizado.

Voltando a Inzaghi, qual é o maior valor que você o reconhece?

“Cozinha Stellato com dia -in -iningredients, essa é a habilidade de Inzaghi. Isso nos dá um sentimento forte, ele cancelou essa vulnerabilidade pura do interfan.

Você espera alguma coisa do mercado?

“Eu teria trazido Maldini para fazer uma cicatrizes em Milão. A outra bola é o retorno de Hakimi ”.

No mercado de saída?

“Se eles vendem Barella, eu me esfrio na sede.”

Existe um jogador de futebol que insultou de raiva?

‘Balotelli, com tudo eu mesmo. No futebol, existem símbolos e santidade, você não precisa tocar em certas coisas e quando ela lançou a camisa … “.

Você está recusando os 4 primeiros anéis de San Siro?

“Primeiro vermelho, os de aristocratas e influenciadores infiltrados. Primeiro verde, expansão da curva. Primeiro azul, lembro -me dele assim reservado para os hóspedes. Era um sinal de elegância. Primeiro laranja, é a arquibancada de Morfeo. Foi ele quem disse que o setor é visitado por aqueles que se apresentam exclusivamente para insultar.

Alguém já apresentou a primeira laranja que está em você?

“Ricky Alvarez e Gasperini, o quanto eu esperava sair imediatamente. Eles não pareciam entender onde estavam.

Em Milão, o termo “Maranza” foi abusado ultimamente, reconhecendo alguém no camarim de Nerazzurri?

“Eu vejo isso mais uma especialidade de Rossoneri no momento.”

Imagine um capitão da Inter, o que seus companheiros diriam antes de entrarem em campo?

“Eu falaria com Mkhitaryan, jogamos como sabemos por que somos os mais fortes assim”.

Quando digo Cavês?

“Eu tenho duas camisas, o clube me deu uma. Nunca seremos gratos o suficiente por Milão por esse jogo ”.

Seguro da conta?

“Não há nem o paralelo. Conte faz parte da categoria GOBBI, seu Scudetto nem gostou completamente por causa da Covid. Inzaghi é outra coisa.

Um defeito de Inzaghi?

“Parece que a Inter sempre quer passar, mas às vezes outros são necessários”.

Você tem principalmente um símbolo Nerazzurri?

“Peppino Prisco porque estava presente o tempo todo”.

Quem se sentiu traído?

“Eu vivi a passagem de Vieri para Milão com nojo”.

Ídolos de hoje?

“Brancard. Mas você viu quanta personalidade LaUtaro retorna? O pneu no braço não é um drapo que é colocado lá aleatório”.

É supersticioso?

“De uma maneira napolitana”.

Se eu pedir uma previsão?

“O AC Milan chega muito em forma, eles atravessam um período mágico. Eles são os favoritos da vitória “.