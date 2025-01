Milão, o caso Gimenez se torna complicado: Tam-tam, é quem pode ser isso "Substitua"

De mal para pior, para o Milão É um momento negro. De ko com o Dinamo Zagreb Na Liga dos Campeões, significa continuar com a jogada contra um entre a Juve e o Feyenoord (na sexta -feira os empates) e a possibilidade de conhecer o arsenal de inter na rodada de 16, que na tarde de domingo no campeonato Derby será abordado na tarde de domingo. Jogar contra feyenoord significa possibilidades reduzidas para a luz Santiago Gimenez Ele chega ao Rossoneri, além do fato de que o atacante, após o objetivo do 1-1 temporário contra Lille, foi ferido nos 28 ‘deixou o campo.

Sua condição será avaliada nessas horas e dirá mais, mesmo que pareça que eles não são sérios. Feyenoord -Coach Brian Priske Ele falou sobre as circunstâncias do bombardeiro esportivo do Ziggus: “Sinta dor, é por isso que fiz a mudança. Não posso dizer o quão sério é, não tenho idéia”. Ibrahimovic Primeiro do jogo que ele disse que disse sobre o mercado e Gimenez: “Trabalhamos, não posso desistir de notícias. Não é fácil, mas estamos trabalhando nisso. Agora, a única coisa que resta é esperar”.





Enquanto isso, no entanto, chove no molhado, considerando que Gaiola fosca Ele corre o risco de pular o Derby depois de ser substituído por Teracciano no início do segundo tempo. O zagueiro Rossoneri tem a ver com uma contusão contra o bezerro que põe em risco sua presença no Derby de Sunday se Tiaw também pudesse estar faltando. Em suma, são problemas para precedir.