Milão, rumores sensacionais: é quem é "trabalhando na sombra"agora tudo volta?

O futebol vê quem bagunça e pune. É o caso de Milão entrando na vitrine do mercado, ao invés de tentativas: Emerson Royal acabou na vitrine, apesar de ser um dos quatro premiados ensaios de verão para dar lugar a Walker, um jovem de 34 anos escolhido porque parece Porque ele pode fazer a troca mesmo que não seja verdade, e o que acontece? Emerson Royal quebra contra o Girona depois de alguns minutos e esclarece uma parada de dois meses (lesão por distração na panturrilha). Os poucos clubes que se interessaram por ele poderiam, claro, ir para o outro lado e até mais tarde… para se despedir. Além dos danos, a zombaria: Calábria será desclassificada, Jimenez e Walker estão fora da lista na Europa, então o Milan enfrentará o Dínamo Zagreb com Terracciano pela direita. Ter quatro laterais no elenco por não ter nenhum no desafio decisivo é a balança.

A ideia era ceder Emerson Royal justamente pela abundância no papel, mas faz sorrir que a abundância é alimentada pela chegada do mercado de janeiro até agora, Walker, que ontem assinou contrato até junho (é direito de resgate custaria 5 milhões para Milão). O lateral não era prioridade nenhuma, ainda mais porque lá foram investidos 15 milhões no verão. Além disso, rejeitar essa mesma compra é um sinal de confusão ou… de revolução. Corre o boato de que o trabalho de Moncada foi rejeitado e que um novo diretor desportivo já está a trabalhar nas sombras, até porque se for realmente paralítico só poderá ser travado em junho para alívio financeiro na era Juventus. Não há afirmações nesta frase, é mais um argumento para tentar explicar o que aparentemente não faz sentido.

Os paradoxos também são desperdiçados nos outros departamentos. A tentativa de arrecadar 40-45 milhões está em andamento para ser embalada em uma mala para o Feyenoord convencê-lo a desistir imediatamente de Gimenez, ponta central habilidosa em profundidade e na grande área. Do lado milanês estão Rafaela Pimento e o pai do jogador, os dois agentes que teriam comunicado aos dirigentes holandeses a vontade do seu cliente de deixar Rotterdam imediatamente. Só o fato de estragar um negócio tão significativo (o Milan não investiu pesadamente no centro desde os tempos de Piatek, 35 milhões, e não deu muito certo) Em janeiro é uma loucura, você rejeita Morata, outra contratação de verão, outra compra de verão. Não tanto por suas más atuações (6 gols e 2 assistências em 23 partidas), mas pela escolha de um ataque manobrável em vez de um estoque.





E o diretor?

Nisso tudo, parece que o Milan não se importa em se afundar no único perfil que realmente seria necessário: o de diretor. O nome de Ricci já foi divulgado, mas a impressão é que não é prioridade para os rossoneri, porque não é há anos. Mas no meio de campo Fofana e Reijkders são obrigados a fazer “trabalhos forçados” (ambos estão em campo há mais de 2 mil minutos), enquanto ao mais alto nível Bennacer parece irreparável.

Outro paradoxo é Pavlovic, dono contra o Girona, apesar de estar no mercado: seus agentes estão em Milão porque chegaram outros eventos de juros, mas o Milan não abre o empréstimo porque quer que o dinheiro afunde em Gimenez. Moral do conto de fadas: se 3 das 4 gravações de verão (excluindo Abraham, pois para Saelemaekers teriam sido muito úteis) estão em discussão, o chili em questão deve ter sido decidido.