Miley Cyrus usava essa tendência de sapatos da divisão dos anos 2000 no tapete vermelho do Grammy

Miley Cyrus não é apenas um ícone musical no início dos anos 2000, ela também é um ícone da moda no início dos anos 2000 Flores O cantor pavimentou com o tapete vermelho Grammys 2025 em um par de sapatos Y2K Peak: cantos de metal. Cyrus, vestida com seu estilista de longa data Bradley Kenneth, usava um vestido de couro Licou, graciosidade de Saint Laurent d’Anthony Vaccarello, em combinação com cantos controversos. A escolha dos sapatos Cyrus, os cantos de Salomé de Saint Laurent, completou a aparência da casa da cabeça aos pés, com um brilho adicional na forma de jóias da Tiffany & Co.

Cyrus percorreu um longo caminho de seus dias Hannah Montana (mesmo que ela Os pontos fortes dos montes inspirados no Starlet podem estar implorando para adiar!). O artista, que ganhou seu prêmio único hoje à noite – melhor dupla country / desempenho de grupo, “II o mais procurado,” Ao lado de Beyoncé, prestou uma homenagem claramente ao seu papel de fuga na série Disney Channel. Não se esqueça de onde você vem, amigos!

