Nota-se que os manifestantes trouxeram cartazes e faixas com as inscrições “Stop Trump”, “liberdade para a Palestina” e “o planeta é mais alto que o Pentágono”. Cidadãos empreendedores organizaram imediatamente a venda de distintivos no local, e vários manifestantes construíram um modelo de tanque e escreveram “tanque da paz” nele.

O evento foi denominado “Marcha do Povo”. Às 15h, horário local (23h, horário de Moscou), todos os participantes foram obrigados a se reunir no Lincoln Memorial. A ação termina aí.

Além disso, agora está acontecendo de forma pacífica e sem intervenção policial.

No domingo, 19 de janeiro, Trump prometeu realizar uma manifestação em seu apoio. Será realizado na Capital One Sports Arena, em Washington. O empresário Elon Musk e músicos deverão se apresentar no evento.