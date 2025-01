Milhares de casais LGBTQ se casam enquanto a Tailândia legaliza casamentos entre pessoas do mesmo sexo e transgêneros

Quase 2.000 casais do mesmo sexo e transgêneros formalizaram sua união na quinta-feira, enquanto a Tailândia implementava uma lei de igualdade no casamento. O novo projeto de lei entrou em vigor após o endosso real, tornando-o o primeiro país do Sudeste Asiático a reconhecer tais relações.

De acordo com o Ministério do Interior, 1.832 casais do mesmo sexo casaram-se até às 18h00, hora local, em mais de 800 escritórios distritais em todo o país. Mais de 1.000 registaram-se nos escritórios distritais, enquanto 185 casais registaram a sua união numa celebração de gala que durou um dia inteiro num centro comercial no centro de Banguecoque.

Os casais incluíam os atores Apiwat “Porsch” Apiwatsayree e Sappanyoo “Arm’” Panatkool, que se casaram no escritório distrital de Phra Nakorn em Bangkok.

A Tailândia tem há muito tempo uma reputação internacional de tolerância para com a comunidade LGBTQ, e as pesquisas de opinião publicadas na mídia local mostraram um apoio público esmagador à igualdade no casamento.

“De agora em diante todo amor será certificado por lei. “Todos os casais viverão com honra e dignidade na Tailândia”, insistiu o primeiro-ministro Paetongtarn Shinawatra através de uma mensagem de vídeo.

Qual é o projeto de lei de igualdade no casamento na Tailândia? O projeto de lei sobre igualdade no casamento, aprovado por ambas as câmaras do parlamento, altera a redação do artigo 1.448 do Código Civil e Comercial tailandês. As palavras “homem e mulher” e “marido e mulher” foram agora substituídas por “indivíduos” e “cônjuges”. Seu objetivo é conceder plenos direitos legais, financeiros e médicos aos casais LGBTQ. Os parceiros terão direitos e responsabilidades iguais no tratamento de bens conjuntos, obrigações e deduções fiscais, direitos de herança e benefícios de sobrevivência.

(Com contribuições de agências)

