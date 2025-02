Milhares de cidades e objetos perdidos foram encontrados na Amazon

Os resultados de um estudo de grande escala indicam que as antigas amazonas viviam em cidades surpreendentemente grandes que poderiam competir com as maiores cidades da Europa em seu tamanho e população, Escreve Origem antiga.

Os antigos habitantes da Amazônia criaram seu habitat com a ajuda de métodos avançados de gestão agrícola, de pesca e florestas.

As cidades e estruturas perdidas estão ocultas entre florestas densas e espalhadas em uma área extremamente inacessível, por isso é quase impossível encontrá -las no contexto da pesquisa de campo tradicional.

Nesse caso, os pesquisadores foram ajudados por uma tecnologia de varredura líder relativamente nova, que está sendo cada vez mais usada por arqueólogos em todo o mundo. Isso permite identificar objetos ocultos usando um radar a laser, instalado a bordo da aeronave.

LiDAR, usando impulsos a laser para digitalizar a área, você pode criar cartões 3D detalhados de objetos ocultos. Os arqueólogos se concentram nesses mapas e fazem pesquisas de campo, se possível, abrem mais e mais novos objetos.

Desafie os dados obtidos de fato a idéia tradicional da Amazônia como uma natureza selvagem intocada. Até recentemente, assumia -se que essa vasta região não era diferente em um alto grau de população nos tempos antigos.

O estudo realizado pela equipe Peripato, no entanto, ajudou na identificação das florestas domésticas chamadas, que anteriormente assumiu pesquisadores de wild em estado selvagem. Aconteceu que comunidades muito grandes vivem na Amazônia há milhares de anos.

As imagens do Lidar do vale de Upano, no Equador, o que permitiu a abrir a paisagem da cidade antiga. Foto: Ciência

Novos dados são consistentes com crônicas históricas. Por exemplo, o monge espanhol Gach Carvahal, que fazia parte do conquistador de Francisco de Oreliana, descreveu grandes e organizados assentamentos ao longo da costa dos rios locais em 1541.

Ele os descreveu como cidades densamente povoadas, onde “se o alfinete caísse do céu, ela pousaria na cabeça do” índio “, nunca caísse no chão”.

Até recentemente, a crônica de Karvakhal e outros diários semelhantes eram considerados exagerados. E apenas estudos com a ajuda do Lidar provaram que os dados dos espanhóis podem ser confiáveis.

O estudo também mostrou que as cidades da Amazônia são comparáveis ​​às cidades maias bem -compartilhadas no México e na Guatemala.

A única diferença é que os últimos foram parcialmente mantidos e sobrevividos até hoje, e na Amazônia, onde as estruturas não eram principalmente de pedra, mas as cidades desapareceram gradualmente, de modo que apenas “impressões digitais” foram deixadas para trás.

Eles são absorvidos em florestas tropicais ou foram destruídos pelos espanhóis nos primeiros dias da colonização da América do Sul. Talvez por várias razões, algumas cidades foram deixadas pelos próprios moradores.

Os pesquisadores explicam uma distribuição significativa de dados sobre o número de objetos – de 10.000 a 24.000 ocultos sob folhagem espessa de estruturas de terra. O número exato de objetos só pode ser determinado durante a pesquisa de campo e não é possível em todos os lugares.

A propósito, em 2022, o arqueólogo Karl Hauma Betankur, da Universidade de Bonn, com a ajuda de Lidar, descobriu mais de 1400 anos de diferentes assentamentos monumentais na Amazônia. No local das escavações, foi possível encontrar estruturas piramidais, terraços agrícolas e muitas estradas que foram construídas de acordo com um layout geométrico complexo.