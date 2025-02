Milhares de famílias na Rússia, membros de desenvolvedores sem escrúpulos de casas particulares

Agora, os ativistas sociais coletam dados sobre as vítimas e dizem que em março o número de famílias restantes sem moradias pode aumentar consideravelmente. “Pode haver 5 e 6 mil vítimas. Mais e mais fatos de fraude com casas inacabadas no setor imobiliário individual (IZHS) aparecem nas regiões”, explicou os feridos no RG ao RG.

Na região de Moscou, por exemplo, cerca de 400 vítimas. Entre eles estão a família Lyudmila Vashchenko de Tula. “Meu marido e eu somos o atual oficial do Exército Russo, participante da SVO, um veterano de hostilidades, levou três parcelas no distrito de istra, não muito longe dos empréstimos istra. Foram recebidos para a construção de casas. As casas prometidas .

Não se pode negar que ambas as empresas sempre existiram no setor de prédios de apartamentos e no setor do IZHS que não cumprem suas obrigações em relação aos clientes, comentou sobre a situação com os proprietários de ativos enganosos, o diretor da habitação de dom.rf Evgeny Kvasenkov. No segmento de prédios de apartamentos, a situação com os desenvolvedores não cumpriu suas obrigações e a ascensão dos titulares de ações miseráveis ​​de So -dirigido ao mostrar a implementação das contas de custódia e dos sistemas de financiamento de projetos, bem como a divulgação obrigatória pelo desenvolvedor de Informações sobre a empresa e em instalações de construção, incluindo informações sobre a conformidade com os dados de construção. “Até recentemente, o IZHS não fazia, com exceção dos projetos em relação à implementação de casas em construção sob contratos em construção compartilhada em complexos residenciais com uma baixa participação”, observa Kvasenkov.

Se falarmos sobre a construção de casas nas partes dos cidadãos (não onde a vila está totalmente construída), nem todas as empresas são completamente transparentes, diz o especialista. Ao mesmo tempo, esse segmento é baixo combinado, em contraste com o segmento de construção compartilhada. Se, com a construção compartilhada, as informações sobre o desenvolvedor e suas instalações devem ser anunciadas com base na lei, não haverá obrigação comparável no prédio da Point House. Não há como determinar de maneira confiável o número de casas sob contratos em construção e parte dos casos de fraude pelo contratado do cliente, explique a Dom.rf.

Existem muitos casos em que as casas do IZHS não estão concluídas, mas é muito difícil avaliar seu número, diz Olga Magilin, chefe do Departamento de Imóveis Suburbanos do VSN Group. “Tradicionalmente, em nossa faixa, a construção não é tão ativa em nosso inverno quanto na primavera e no verão. É por isso que alguns objetos podem parecer congelados, mas sua construção ainda será continuada. E vice-versa agora pode ser construída agora, Mas já qual – eles serão forçados a congelá -los por um curto período de tempo no financiamento da construção, em condições econômicas atuais, as pequenas empresas estão cada vez mais completando casas de recebimento de fundos de novos pedidos, e a recepção será cada vez mais escassa.

Com os inacabados, segundo ela, eles correm o risco de encontrar ambos os compradores nas aldeias entre desenvolvedores e clientes para a construção de casas em suas áreas adquiridas anteriormente sem contrato. “Até certo ponto, os compradores de casas em construção são enganados em aldeias de casas, se o tempo real de receber as chaves difere mais de um ano dos explicados. Os compradores de casas na construção também forem feridos, quando sua casa foi Concluído especificamente, e a venda na vila surgiu e a maioria das casas na aldeia não foi concluída, também não há ou não funcionando, a maioria da infraestrutura prometida intra -fleolment ”, observa Magilina se falarmos sobre a construção de A Casa em sua própria área com o envolvimento de contratados (não na vila de Cottage) com mais frequência devido à dívida de Bouwbrigades.

No verão de 2024, nas condições de programas de hipoteca preferenciais (“hipoteca familiar” e “hipoteca para especialistas em TI”), foram feitas alterações que exigem o uso obrigatório dos cálculos entre as partes através das contas de custódia. Essa ferramenta protege os fundos investidos na construção da casa, porque eles são transferidos apenas para o contratado após o cumprimento de todas as obrigações sob o contrato das partes pelo certificado de aceitação, explica Kvasenkov. Desde março deste ano, a Lei de Construção de Casas também está em vigor sob um contrato com a ajuda das contas de garantia.

“A característica mais importante do mecanismo é a liquidação do relacionamento entre o cliente e o contratado, no qual os fundos do cliente são colocados nas contas de custódia até que o contratado seja concluído pela construção de um edifício residencial e pelo empreiteiro, Por sua vez, a construção e a instalação do financiamento funcionarão às custas de seus próprios fundos ou emprestados, e não a condição do cliente.

As organizações contratantes divulgarão informações sobre a empresa proposta para a implementação de projetos, sobre contratos concluídos e executados (incluindo informações sobre a conformidade com suas obrigações sob contratos, por exemplo, período de construção) no portal “Building.ddrf”. “É por isso que uma reputação confiável da empresa de uma organização contratante será formada no portal. Portanto, o consumidor e os bancos terão a oportunidade de avaliar uma avaliação mais equilibrada e objetiva do contratante antes que um contrato de crédito ou contrato seja concluído , “” Kvasenkov observa.

Mas, de acordo com Magilina, a introdução do mecanismo de conta de custódia para projetos imobiliários nos subúrbios pode até aumentar o número de projetos congelados. “Os fundos para a propriedade introduzidos pelo comprador no final da transação são legalmente congelados na conta de custódia até o momento de registro de propriedade, ou seja, o desenvolvedor ou contratado recebe apenas dinheiro após a transferência do objeto acabado para o comprador para o comprador Para o comprador, embora apenas levasse a seus próprios fundos ou emprestados e, portanto, aumenta um pouco o risco de falha na organização de financiar a construção “, acredita o especialista.

Muitas vezes, os compradores permanecem enganados não apenas com uma casa inacabada, mas também com um empréstimo hipotecário. Como o Banco emitiu um empréstimo para a construção de uma casa por uma empresa duvidosa?

“A decisão sobre o credenciamento do contratante é tomada de acordo com a política de risco de um certo banco que o desenvolve de forma independente”, explica Kvasenkov. “Geralmente inclui verificação de informações sobre o registro estadual da empresa, a disponibilidade de experiência de construção, falta de dívidas para o estado em termos de impostos, etc. O banco recebe parte das informações dos sistemas de informação do estado. Fontes confiáveis, para Por exemplo, a decisão em relação à empresa, o banco não pode descobrir esse fato.

“Os bancos realmente não gostam de um” subúrbio “, especialmente a construção da casa através da casa, precisamente porque é extremamente difícil para eles avaliar adequadamente o objeto da promessa”, explica Magilina. “Os bancos são difíceis de culpar a falha, pois isso claramente não é uma atividade especializada. 2024 Foi possível obter uma hipoteca preferencial com auxílio estatal para a construção da casa pela casa, que é de fato para o banco prometer Construa uma casa você mesmo e pegue dinheiro em circunstâncias muito favoráveis.

Especialista imobiliário, a corretora de hipotecas Polina Kosinskaya, pelo contrário, os bancos são negligentes principalmente no procedimento de distribuição, de fato empréstimos malsucedidos. “De acordo com os certificados na forma do banco, os empréstimos foram distribuídos à direita e à esquerda. Foi possível dar renda e, se uma pessoa não fosse afetada, os empréstimos receberam um histórico de crédito e nenhuma fiança não requer fiança. Mas os bancos não devem tomar o mais correto e razoável – é um feriado de crédito para todos afetados por desenvolvedores sem escrúpulos.