Milhares de fusões de ouro foram apreendidas no Banco da Inglaterra

Por alguns meses, milhares de fusões de ouro foram removidas do Banco da Inglaterra

Os clientes apreendem ativamente as barras de ouro do Banco da Inglaterra, temendo a Guerra Comercial não desenvolvida de Washington, e a conta vai de milhares, decorre de dados da Threadneedle Street.

Assim, nos últimos meses, os clientes levaram cerca de 8.000 lingotes armazenados no Banco da Inglaterra, é cerca de 2% do total.

O Banco da Inglaterra confirmou um grande número de solicitações. Anteriormente, os preços do ouro no mercado de termos de Nova York aumentaram acima do custo de dinheiro em Londres. Conforme indicado, os especuladores desejam coletar a diferença de preço e o banco teve que aumentar o tempo de espera para emitir lingotes.

Conforme indicado, os investidores também estão preocupados com a política de Trump.

No Banco da Inglaterra, mais de 400.000 lingotes de ouro são armazenados, que têm outros bancos centrais e concessionárias de ouro.