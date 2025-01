Milhares de pessoas protestam em Washington DC contra Trump antes da posse | Notícias do mundo

Milhares de pessoas de todo o país reuniram-se na capital dos EUA dois dias antes da tomada de posse de Donald Trump como 47.º presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro.

Trump, de 78 anos, sucede esta terça-feira a Joe Biden, de 82, como novo ocupante da Casa Branca. Uma coligação de organizações sem fins lucrativos, incluindo a Sakhi para os Sobreviventes do Sul da Ásia, sob a bandeira da Marcha Popular, realizou aqui um comício para protestar contra as políticas de Trump.

Segurando cartazes e faixas anti-Trump, os manifestantes levantaram slogans contra o próximo presidente e também contra alguns dos seus apoiantes mais próximos, incluindo o proprietário da Tesla, Elon Musk. O mesmo grupo também realizou um protesto semelhante em janeiro de 2017, quando Trump tomou posse pela primeira vez.

Houve uma série de três protestos que começaram em três parques diferentes e culminaram perto do Lincoln Memorial. “O protesto em massa é uma das formas mais eficazes de demonstrar às nossas comunidades que não obedecemos nem nos curvamos ao fascismo, e convidamo-los a fazer o mesmo”, afirmou a Marcha Popular.

Os membros da coalizão incluem Abortion Action Now, Time to Act, SisterSong, Women’s March, Popular Democracy In Action, Harriet’s Wildest Dreams, The Feminist Front, NOW, Planned Parenthood, National Women’s Law Center Action Fund, Sierra Club e Frontline.

A Marcha das Mulheres está ancorando a logística da mobilização. Marchas semelhantes, embora em menor escala, também ocorreram em outras cidades, incluindo Nova Iorque, Seattle e Chicago.

“Queríamos realmente apoiar as mulheres, a igualdade, a imigração, tudo o que realmente sentimos que não temos muito a dizer agora”, disse Brittany Martinez, uma das manifestantes, ao USA TODAY.

Autoridades policiais disseram que grandes protestos e eventos estão sendo planejados durante o fim de semana que antecede a posse de segunda-feira. Os manifestantes condenaram as políticas e os valores de Trump. Muitas delas gritavam “Foda-se Trump!”, “Vidas trans são importantes!”, “Levante-se, lute!”, “Confie nas mulheres negras!” e “Não podemos ficar calados.