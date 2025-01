Milhares de pessoas se despedem dos seis palestinos mortos por Israel na Cisjordânia ocupada

Milhares de pessoas assistiram ao cortejo fúnebre de seis Palestinos morto num ataque aéreo israelita na Cisjordânia ocupada.

Os enlutados agitavam bandeiras palestinas e entoavam slogans condenando as atrocidades israelenses nos territórios ocupados enquanto marchavam para enterrar os seis homens na cidade de Jenindisseram as testemunhas.

O Ministério da Saúde palestino disse que seis pessoas foram mortas em um ataque israelense ao campo de refugiados de Jenin na noite de terça-feira.

grupo palestino Hamas confirmou que quatro membros estavam entre os mortos no ataque israelense.

A Autoridade Palestiniana, com sede em Ramallah, por seu lado, condenou o ataque israelita como uma tentativa de agravar a situação na Cisjordânia.

“Esta é uma medida completamente inaceitável e visa inflamar a situação interna palestiniana”, disse a autoridade num comunicado.

No mês passado, as forças de segurança palestinas lançaram uma operação de segurança no campo de Jenin contra o que chamaram de “fora da lei” em meio a tensões com facções de resistência na área.

A tensão aumentou em toda a Cisjordânia devido à guerra genocida de Israel em Gaza, que matou mais de 46.700 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde 7 de Outubro de 2023.

Desde então, pelo menos 854 palestinos foram mortos e mais de 6.700 feridos por disparos do exército israelense no território ocupado, segundo o Ministério da Saúde.

Em Julho de 2024, o Tribunal Internacional de Justiça declarou ilegal a ocupação de décadas de terras palestinianas por Israel e exigiu a evacuação de todos os colonatos existentes na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.