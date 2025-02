Milhares protestam contra a resposta à enxurrada da Espanha

Milhares de pessoas marcharam Valencia No sábado, no último protesto da resposta do governo espanhol às inundações devastadoras que mataram mais de 200 pessoas em outubro.

Embora fosse menor que três protestos anteriores na cidade do Mediterrâneo, a marcha atraiu cerca de 25.000 pessoas, disseram as autoridades.

Cantando “Give Up!” No conservador regional Carlos Mazon, os manifestantes marcharam sob chuva intermitente pelo centro da cidade, o epicentro das inundações de 29 de outubro que mataram 232 pessoas.

Caminhando com impermeável e guarda -chuva, os manifestantes fizeram pôsteres prestando homenagem às vítimas e exigindo “justiça”.

“Estamos aqui para famílias que perderam tantas pessoas devido à má administração”, disse à AFP o aposentado Francisca Lozano, 64 anos.

As chuvas torrenciais de outubro desencadearam uma enxurrada de água e lama que rasgaram grande parte da região de Valência, varrendo casas, lojas e carros.

Dois protestos iniciais em Valência em novembro atraíram mais de 100.000 pessoas e outro em 29 de dezembro, cerca de 80.000, segundo números oficiais.

Grande parte da raiva se concentrou no fato de que muitos moradores receberam alertas por telefone somente depois que a água já estava envolvendo suas casas, enquanto alguns municípios estavam sem ajuda durante os dias, confiando em equipes de resgate voluntárias.

Os moradores, que enfrentam um longo e caro processo de reconstrução, dizem que o governo também recebeu ajuda.

A raiva popular se gabou durante uma visita de 3 de novembro do rei Felipe da Espanha e da rainha Letizia, juntamente com o primeiro -ministro Pedro Sánchez e Mazon, quando as instalações lançaram delegações com lama em imagens que surpreenderam o país.

O governo prometeu 16,6 bilhões de euros (US $ 17,2 bilhões) em ajuda e empréstimos para cidades, empresas e residentes afetados.