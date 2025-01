Milhões de pessoas se reúnem para o primeiro amrit snan em Maha Kumbh por ocasião de Makar Sankranti

O primeiro ‘amrit snan’ do Maha Kumbh Mela, a maior congregação religiosa do mundoacontecerá hoje, por ocasião do Makar Sankranti. Este banho sagrado, que se acredita purificar os devotos dos pecados e abrir o caminho para a salvação, marca um evento importante na reunião religiosa de um mês em Prayagraj.

Diz-se que a atual edição do Maha Kumbh, celebrada a cada 12 anos, tem uma importância única devido aos alinhamentos celestes que ocorrem após 144 anos, afirmam os líderes religiosos.

Para aumentar o seu destaque, o evento contará com a participação de 13 Akharas, ou ordens monásticas do hinduísmo, que seguirão um cronograma meticulosamente planejado para o banho ritual.

O governo de Uttar Pradesh estimou que 35 milhões de devotos visitarão Prayagraj durante o Maha Kumbh, que começou em 13 de janeiro e terminará em 26 de fevereiro, coincidindo com o Maha Shivratri. O ministro-chefe Yogi Adityanath descreveu o evento como uma celebração da antiga herança cultural e espiritual da Índia.

Ele Administração Maha Kumbh emitiu um cronograma detalhado para o amrit snan, especificando a data, hora e sequência de participação de cada Akhara, informou a agência de notícias PTI.

Panchayati Akhara Mahanirvani e Shambhu Panchayati Atal Akhara liderarão o ritual, deixando seu acampamento às 5h15 e chegando ao ghat às 6h15. Você terá 40 minutos para o banho sagrado antes de retornar ao acampamento às 7h55.

A sequência continuará ao longo do dia, com outros Akharas, incluindo Shri Taponidhi Panchayati Shri Niranjani Akhara, Shri Panchayati Akhara Anand e Sanyasi Akharas como Shri Panchdashnam Juna Akhara, seguindo seus slots atribuídos.

O tempo se estende pela tarde com os Bairagi Akharas e termina com os Udasin Akharas. Shri Panchayati Nirmal Akhara será o último a realizar o amrit snan, que termina às 17h20.

Cada Akhara recebeu horários específicos para partida, banho e retorno para garantir uma coordenação tranquila. Mahant Acharya Devendra Singh Shastri, secretário de Shri Panchayati Akhara Nirmal, confirmou os preparativos e expressou satisfação com o cronograma.

O primeiro Amrit Snan ocorre apenas um dia depois de Paush Poornima, outro dia importante de banho que viu grandes multidões na área de Sangam.

(com contribuição do PTI)