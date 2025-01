Milhões tiveram empréstimos estudantis cancelados sob Biden, apesar do colapso de seu plano de perdão | Notícias do mundo

WASHINGTON: Apesar de não ter cumprido a sua promessa de amplo perdão de empréstimos estudantis, o presidente Joe Biden supervisionou o cancelamento de empréstimos estudantis para mais de cinco milhões de americanos, mais do que qualquer outro presidente na história dos EUA. Numa ação de última hora na segunda-feira, o Departamento de Educação cancelou empréstimos para 150.000 mutuários através de programas que existiam antes da posse de Biden. A sua administração expandiu esses programas e utilizou-os ao máximo, pressionando pelo seu fim mesmo depois de o Supremo Tribunal ter rejeitado o plano de Biden para uma nova política de perdão.

“Minha administração tomou medidas históricas para reduzir o peso da dívida estudantil, responsabilizar os maus atores e lutar em nome dos estudantes em todo o país”, disse Biden em comunicado por escrito. No total, o governo afirma ter perdoado US$ 183,6 bilhões em empréstimos estudantis. A onda de cancelamentos poderá diminuir quando o presidente eleito, Donald Trump, tomar posse. Trump não detalhou suas políticas de empréstimos estudantis, mas anteriormente chamou o cancelamento de “vil” e ilegal.

Os republicanos têm lutado incansavelmente contra os planos de Biden, dizendo que o cancelamento será suportado, em última análise, pelos contribuintes que nunca frequentaram a faculdade ou que já pagaram os seus empréstimos. Biden flexibilizou as regras para perdão de dívidas. A última rodada de alívio vem principalmente por meio de um programa conhecido como defesa do mutuário, que permite que os estudantes tenham seus empréstimos cancelados caso sejam induzidos em erro ou induzidos em erro por suas faculdades. Foi criado em 1994, mas raramente foi usado até uma onda de escândalos universitários com fins lucrativos de grande repercussão durante o governo Obama.

Uma parte menor do alívio veio de um programa para mutuários com deficiência e do Perdão de Empréstimos para Serviços Públicos, que foi criado em 2007 e oferece a liquidação de todas as dívidas restantes para mutuários em empregos públicos ou sem fins lucrativos que cumpram 10 anos de pagamentos mensais. A maioria dos cancelamentos de defesa de mutuários de segunda-feira foram para estudantes que frequentaram várias faculdades extintas de propriedade do Centro de Excelência em Educação Superior, incluindo CollegeAmerica, Stevens-Henager College e Independence University. Baseiam-se em conclusões anteriores de que as escolas mentiram aos futuros alunos sobre as suas perspectivas de emprego e os termos dos empréstimos privados.

Antes de Biden assumir o cargo, esses programas foram criticados por defensores que afirmavam que regras complexas dificultavam a obtenção de ajuda pelos mutuários. A administração Biden flexibilizou algumas das regras utilizando o seu poder regulatório, uma medida que ampliou a elegibilidade sem passar pelo Congresso. Por exemplo, apenas 7.000 mutuários tiveram os seus empréstimos cancelados através do perdão de empréstimos de serviço público antes da tomada de posse da administração Biden. A confusão generalizada sobre a elegibilidade, juntamente com erros cometidos pelos gestores de empréstimos, resultou numa taxa de rejeição de candidatos de 99 por cento.

Um grande número de mutuários fez pagamentos durante anos apenas para descobrir que estavam num plano de pagamento inelegível. Alguns foram indevidamente colocados em tolerância (uma pausa nos pagamentos) pelos seus gestores de crédito. Esses períodos acabaram não contando para os 10 anos de pagamentos necessários para o cancelamento. A administração Biden relaxou temporariamente as regras de elegibilidade durante a pandemia e depois tornou-as mais permanentes em 2023. Como resultado, mais de 1 milhão de funcionários públicos viram os seus saldos reduzidos a zero através do programa.

Todas essas mudanças nas regras tinham como objetivo complementar a política de Biden para dívidas estudantis, que propunha até US$ 20 mil em alívio para mais de 40 milhões de americanos. Mas depois de o Supremo Tribunal ter bloqueado a medida, a administração Biden mudou o seu foco para a maximização da ajuda através dos mecanismos existentes.

Os republicanos pediram uma abordagem diferente. Os anúncios de novos cancelamentos tornaram-se rotina, mesmo quando os conservadores no Congresso acusaram Biden de ultrapassar o seu poder. Os estados republicanos rejeitaram as tentativas subsequentes de Biden de perdão em massa, mas lotes menores de ajuda continuaram sem grandes desafios legais.

À medida que os republicanos assumirem as câmaras do Congresso e a Casa Branca, as mudanças de Biden poderão ser revertidas. Mas não está claro até que ponto o próximo governo irá para aumentar a pressão sobre os cancelamentos. Trump propôs eliminar o PSLF durante seu primeiro mandato, mas o Congresso rejeitou a ideia. O Projeto 2025, um plano criado pela Heritage Foundation para um segundo mandato de Trump, propõe acabar com o PSLF, reduzindo a defesa do mutuário e tornando os planos de reembolso menos generosos do que os existentes.