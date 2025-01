Milind Deora participa do debate sobre a semana de trabalho de 90 horas em meio ao comentário do presidente da L&T: ‘A geração de hoje valoriza o equilíbrio entre vida profissional e pessoal’

O deputado do Shiv Sena, Milind Deora, juntou-se na sexta-feira ao debate sobre a semana de trabalho de 90 horas depois que o presidente da L&T, SN Subrahmanyan, gerou uma polêmica com seu comentário polêmico sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Enquanto isso, o presidente defensor da L&T, Shiv Sena MP, em uma postagem no X, disse que SN Subrahmanyan representa uma geração de líderes empresariais que priorizou o trabalho árduo incansável, muitas vezes às custas da saúde e do sono.

“A geração de hoje valoriza o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, ao mesmo tempo que permanece igualmente engajada. “Os empregadores muitas vezes trabalham mais horas do que os empregados, mas ambas as abordagens merecem respeito e devem ser deixadas à escolha individual”, diz o post.

Batendo no presidente da L&T, a atriz acessou suas histórias no Instagram para expressar sua opinião e classificou os comentários dele como “chocantes”.

Rajiv Bajaj, da Bajaj Auto, também respondeu ao polêmico comentário do presidente da L&T, dizendo: “Deixemos 90 horas começarem do topo”, acrescentando que “o que importa é a qualidade do trabalho, não as horas”.