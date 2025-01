Militantes abrem fogo e jogam bombas em novo ataque em Manipur Imphal West

Supostos militantes lançaram um novo ataque na área de Kadangband, em Manipur, nas primeiras horas desta quarta-feira, disparando vários tiros com armas de fogo sofisticadas e lançando bombas. O ataque forçou vários moradores que viviam na área do distrito de Imphal West a fugir para locais mais seguros.

O ataque ocorreu poucas horas depois de o ministro-chefe Biren Singh ter prometido restaurar a paz no próximo ano, exortando os cidadãos a “perdoar e esquecer”.

De acordo com a polícia, os militantes dispararam vários tiros com armas sofisticadas e lançaram bombas de suas posições nas colinas no distrito de Kangpokpi em direção à área baixa de Kadangband, no distrito de Imphal West, por volta da 1h.

Os voluntários da aldeia destacados para a área responderam ao fogo, mesmo quando forças de segurança adicionais foram enviadas às pressas para a área para controlar a situação. Não houve registro de feridos no tiroteio, disse a polícia.

A área de Kadangband testemunhou vários ataques de supostos militantes desde o início da violência no estado em maio de 2023.

Entretanto, as forças de segurança apreenderam um enorme esconderijo de armas e munições durante operações de busca nos distritos de Bishnupur e Thoubal, incluindo armas sofisticadas como SLR com carregador, um rifle .303, uma pistola calibre 12 de cano único, duas pistolas 9mm com carregador, uma pistola anti-motim, dois carregadores INSAS LMG, dois carregadores de rifle INSAS, quatro granadas de mão, um detonador, cinco anti- projéteis de motim, munições e outros itens.

O ministro-chefe de Manipur, N. Biren Singh, pediu desculpas na terça-feira pelo conflito étnico no estado e apelou a todas as comunidades para que esqueçam e perdoem os erros do passado e comecem de novo. Ele disse que houve relativa paz no estado nos últimos três ou quatro meses, dando-lhe esperança de que a normalidade será restaurada no novo ano.

“Quero pedir desculpas pelo que aconteceu no estado. Muitas pessoas perderam seus entes queridos e muitas tiveram que deixar suas casas. Lamento e quero pedir desculpas. Mas depois de ver uma relativa paz nos últimos 3 ou 4 meses, espero “A normalidade será restaurada no próximo ano”, disse o ministro-chefe.

O conflito étnico entre as comunidades Kuki e Meieti, que começou em maio de 2023, já ceifou até agora mais de 250 vidas e deixou milhares de desabrigados.