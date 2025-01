Militares dos EUA dizem que operações Daesh/ISIS no Iraque deixaram membro da coalizão morto

Ele Comando Central dos EUA (CENTCOM) disse na segunda-feira que operações militares contra Daesh/ISIS em Iraque Nos últimos sete dias provocaram a morte de um membro da coligação.

“Um membro da Coalizão foi morto e dois ficaram feridos, de duas nações diferentes. Não houve feridos no pessoal dos EUA e nenhum dano ao equipamento dos EUA”, disse o CENTCOM em um comunicado.

O CENTCOM disse que conduziu operações no Iraque e na Síria de 30 de dezembro a 6 de janeiro, juntamente com as forças parceiras.

O general Michael Erik Kurilla, comandante do CENTCOM, disse que as operações dos parceiros são “críticas” para evitar que o grupo terrorista aproveite as mudanças no ambiente de segurança na região.

“A derrota duradoura do ISIS é um esforço global que depende da nossa coligação, aliados e parceiros. O Comando Central dos EUA continua empenhado em perseguir agressivamente estes terroristas que ameaçam a região, os nossos aliados e os nossos cidadãos”, disse ele.