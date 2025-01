Millennials, alegrem-se! Esta tendência de eyeliner “datada” está oficialmente de volta em 2025

Em 2009, eu não seria pego morto sem um anel preto. Olhos de “guaxinim” totalmente arregalados e borrados eram minha ideia de um rosto imaculado – pontos extras se eu o associasse a uma situação esfumaçada e meio assada à la Urban Decay. Olhar fotos minhas durante esse período, honestamente, causa arrepios na minha espinha. Felizmente, minhas escolhas de maquiagem evoluíram; Raramente uso maquiagem nos olhos e, quando o faço, é apenas uma mancha de sombra marrom nos cantos externos.

Então, como qualquer outro fã crônico de beleza online, surpreendi Billie Eilish. GRUM no TikTok durante o qual a estrela envolveu seus olhos com um delineador de gel marrom escuro. Ela até limpou ambas as linhas d’água com um cotonete seco antes para garantir que o pigmento rico durasse o dia todo (uma dica clássica!). Agora, não é nenhum segredo que a maquiagem suja e vivida está na moda para 2025, mas eu não esperava que o pêndulo voltasse ao ponto em que estou tirando a poeira dos meus delineadores pretos e, suspiro! essas fotos antigas e desagradáveis ​​como fonte de inspiração. O aluno do ensino médio em mim está absolutamente gritando.

Claro, a versão de hoje terá (espero?) uma sensação muito mais elevada do que meus orbes de 2009. Descubra como atualizar o visual com aros para 2025.

(Crédito da imagem: Getty Images/Cindy Ord)

“Este ano, acho que os delineadores vão ocupar o centro das atenções.” maquiador profissional Sofia Escobedo me diz. “Durante os meses mais frios, delinear todo o contorno dos olhos, seja com um clássico lápis preto ou marrom, dá aquela vibração ousada dos anos 90 que está de volta.”

É diferente do visual “soft grunge” que vimos crescer em popularidade nos últimos meses. Ao contrário da maquiagem dos olhos inspirada em Olsens, que tem rímel leve e muito brilho, esse look coloca o delineador escuro na frente e no centro. Uma asa também não é essencial, o que talvez seja o que a torna fresca para 2025. Em vez de uma asa alongada e afiada, tudo que você precisa é de um pequeno toque no canto externo (se for o caso) para fazer seus olhos se destacarem. Basta acreditar Bella Hadid, que também forro totalmente circundado em novembro.

E você não precisa necessariamente escolher um tom marrom ou preto. Segundo Escobedo, forros em tons de joias são sempre uma boa ideia. “Vejo forros coloridos em tons como roxo, verde e até azul marcando presença, principalmente na linha d’água. É uma forma divertida e fresca de adicionar personalidade ao look”, conta.

A melhor parte? O forro totalmente aro fica melhor com o uso. Se precisar limpar as bordas ao longo do dia, fique à vontade para levar um cotonete embebido em água micelar (como Eilish faz em seu vídeo) e retoque quaisquer pontos irregulares. Ou você pode simplesmente aceitar a mancha – chame-a de um momento inicial e experiente.

Delineadores aprovados pelo editor da loja

Maybelline Lápis de Olhos em Gel Smokey Tattoo Studio – Castanho Esfumaçado

Valentino Lápis delineador em gel à prova d’água Colorgraph

Chanel Caneta para olhos à prova d’água

Kosas Delineador em gel à prova d’água intensificador Soulgazer

Lancôme Drama Liqui-Pencil delineador de longa duração

Ampulheta delineador mecânico em gel de 1,5 mm

Danessa Myricks Beleza Delineador micro-lápis à prova d’água com cromo infinito

PATRICK TA Delineador em Gel de Precisão Major Dimension

Degradação urbana Lápis delineador à prova d’água 24 horas por dia, 7 dias por semana