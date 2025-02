Minha mãe e eu compramos Nordstrom juntos – esses 31 itens elegantes são amplificadores de guarda -roupa

Um varejista minha mãe e eu amo Norte. Isso provavelmente não é um choque, pois eu cantei regularmente os louvores de Nordy com minhas mudanças aqui em quem o que vestiu. Minha mãe recentemente me enviou alguns vínculos com os artigos do norte que ela viu recentemente para minha opinião. Eu dei meus pensamentos e enviei mais opções do que encontrei.

Também subimos a esses itens particularmente elegantes. Refiro -me a peças elegantes e sem esforço que poderiam trazer uma rotação refinada e elevada para uma aparência. Continue rolando para comprar os itens da Nordstrom que amamos e ainda mais estrelas que descobri. As escolhas – como suéteres de sonho e jaquetas magníficas – podem melhorar instantaneamente qualquer guarda -roupa com seu chique do próximo nível.

Topshop Suéter macio de tamanho macio Minha mãe e eu concordamos que um suéter cinza é sempre chique.

QUADRO Namorados emprestados para meninos Sim, jeans pode ser elegante.

Jeffrey Campbell Slungback Scondle apontou para o escapamento Esses apartamentos estão no carrinho de minha mãe.

E outras histórias Cardigã de detalhes de contraste

Reforma Camisa de suéter de lã regenerativa de Isabelle

E outras histórias Casaco de vala de algodão cortado Uma trincheira traz o verniz a qualquer aparência.

Cos Calças de pernas largas personalizadas

Sugar Cardigan Este cardigã está disponível em algumas cores, mas minha mãe adora amarelo.

Cidadãos da humanidade Ayla Bagggy Algod Algod Large perna Os jeans dos cidadãos da humanidade são sempre ótimos.

Vince Vestido de manga Lingen -Sleeeved long -Sleeved

Loulou sazonal VAGE SAGEMIRE VAG SWEP Este suéter de caxemira está além.

Derramar Saco de T-Lock Apresse -se, esta bolsa está quase exausta.

Reforma Madelyn Stretch Knitting Top

Catasçadores vagabundos Mona Bootes

Balenciaga Mini Rodeio Leather Sling Bolette A tampa do rodeio é magnífica.

E outras histórias Aplicativo floral

O toque final perfeito.

Cos Jaqueta de mistura de lã personalizada

Norte Johnny colar Pulo Este suéter de pólo funciona muito bem com jeans.

Eileen Fisher Tape de suporte de algodão orgânico Você terá muito desgaste neste topo.

Modificar aberto Saia maxi biae coupe Esta saia parece tão cara.

BUBLEBAR Chain de colar de ligação dos marinheiros Imagine este colar elegante com seu suéter favorito.

Norte Blazer de namorado texturizado Experimente este blazer com calças, jeans ou saia.

Cole Haan Chlea apontou com balé

Sugar Detalhes de contraste de cardigã curto -suspenso

Discurso Blazer em tweed dois nords

E outras histórias Capuz com manga longa em ajuste

Garota favorita O suéter de lã da manga no cotovelo Amelia O comprimento do cotovelo é chique.

MANGA Cardigã abotoado da costa Um cardigã cinza também é sempre elegante.