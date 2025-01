"Minhas desculpas aos italianos por este judiciário": os detalhes que confirmam o jogo sujo de togas vermelhas

Registro no registro de suspeitos de Giorgia Meloni E de fato de metade do governo para a história da bandada AlmasriPor razões óbvias, o debate na televisão é preenchido em quase todos os lugares. E não é exceção 4 da noiteo programa transmitido no RETE 4 e implementado por Paolo del Debbio.

No episódio de quarta -feira, 29 de janeiro, o hóspede está relacionado aqui Marco LiseiSenador de Irmãos da Itáliaque bate muito duro contra o judiciário. Sim, muitas sombras, muitas dúvidas, muito tempo suspeito.

‘Eu acredito nisso aqui O judiciário não causa uma boa impressão – Lisei impressa -. Até o internacional, para que Almasri pudesse percorrer todos os países da Europa. Pelo contrário, Minhas desculpas aos cidadãos pelo programa que o judiciário italiano dáPorque o que não é dito à garantia que chegou a Giorgia Meloni e nossos ministros foram submetidos por cinco dias antes do primeiro -ministro ser registrado no Registro de Suspeitos “, lembra Lisei.





E novamente: “Existem centenas de milhares de cidadãos italianos que antes mesmo de terem um registro no papel, meses e meses. E há Centenas de milhares de hambúrgueres italianos Essas queixas atracam nas melhores hipóteses em uma gaveta e acabam no pior da garrafa Ruffo. Os cidadãos perderam o judiciário pela primeira vez “, conclui Marco Lisei.