Ministério da Defesa assina acordo de Rs 1.560 milhões para adquirir 47 tanques para colocação de pontes

O Ministério da Defesa (MoD) assinou na terça-feira um acordo com a Heavy Vehicles Factory, uma unidade da Armored Vehicle Nigam Limited, para a aquisição de 47 tanques T-72 Bridge Laying (BLT) para o exército indiano, disseram autoridades.

O contrato, avaliado em Rs 1.560,52 milhões, foi assinado por altos funcionários do Ministério da Defesa e HVF/AVNL na presença do Secretário de Defesa Shri Rajesh Kumar Singh em Delhi.

O T-72 BTL desenvolvido localmente é implantado para lançar pontes durante operações ofensivas e defensivas conduzidas pelas forças armadas. O equipamento, que pesa cerca de 49 toneladas e pode acomodar três pessoas, desempenha um papel crucial nas operações de ligação entre tanques e veículos blindados do Exército, melhorando a mobilidade no campo de batalha e as capacidades ofensivas.

“Este projeto reforça o compromisso da Índia com a autossuficiência na produção de defesa e espera-se que melhore significativamente a capacidade operacional do Exército Indiano”, disse um alto funcionário.

De acordo com uma declaração do governo, o recente acordo, sendo um Contrato Público (Projetado, Desenvolvido e Fabricado Indígenamente), dará impulso à iniciativa Make-in-India na defesa. “Este projecto também desempenhará um papel vital na dinamização da economia global e no aumento das oportunidades de emprego no país”, acrescenta o comunicado.