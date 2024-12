Ministério da Defesa assina contratos no valor de Rs 2.867 milhões para fortalecer capacidades submarinas

O Ministério da Defesa assinou dois contratos importantes no valor de cerca de 2.867 milhões de rupias para melhorar as capacidades da frota de submarinos da Marinha. Estes contratos, que visam reforçar a resiliência e o poder de fogo dos submarinos, foram assinados na presença do secretário da Defesa, Rajesh Kumar, em Deli, na segunda-feira.

O primeiro contrato, no valor de cerca de 1.990 milhões de rupias, foi assinado com a Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) para a construção de um plugue de propulsão independente de ar (AIP) para o sistema DRDO-AIP. O Plug AIP permitirá que os submarinos permaneçam submersos por períodos mais longos gerando energia sem a necessidade de oxigênio atmosférico.

O segundo contrato, avaliado em aproximadamente Rs 877 milhões, foi assinado com o Grupo Naval Francês para integração do Torpedo Eletrônico de Peso Pesado (EHWT) nos submarinos da classe Kalvari da Marinha. O EHWT é uma arma subaquática autopropelida de grande calibre projetada para atacar navios de superfície e submarinos.

“A tecnologia AIP está sendo desenvolvida localmente pela DRDO. O projeto relacionado à construção do AIP-Plug e sua integração melhorará a resistência dos submarinos convencionais e contribuirá significativamente para a iniciativa ‘Aatmanirbhar Bharat’. lê o comunicado divulgado pelo ministério.

Postado por: Akhilesh Nagari Publicado em: 30 de dezembro de 2024

