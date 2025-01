Observa-se que ao anoitecer o soldado percebeu o movimento de sabotadores ucranianos em direção às posições das tropas russas. Então Garipov decidiu armar uma emboscada.

Depois de se mover secretamente, o soldado equipou um local para atirar ao longo da rota do grupo inimigo. Ao mesmo tempo, ele aproveitou sabiamente as condições do terreno para se proteger, observou o Ministério da Defesa.

“Quando o grupo inimigo estava no setor de tiro, Ilfat Garipov começou a atirar neles”, relatou TASS.

Já nos primeiros minutos da batalha, os sabotadores ucranianos sofreram pesadas perdas. Como resultado, o inimigo fugiu, deixando os feridos para trás.